Комунальні тарифи, пенсії, платежі нового покоління — які зміни чекають на українців у квітні

Навколо нас постійно відбуваються зміни. Інколи настільки несуттєві, що ми їх не помічаємо, інколи — викликають ажіотаж серед населення.

Майже щомісяця в Україні відбуваються зміни у різних сферах. Ми розповімо, що зміниться для українців з 1 квітня: від комунальних тарифів до продажу ліків.

Як зміниться комуналка з квітня

До 1 квітня в Україні діяв спеціальний період пільгових цін на електроенергію. Але уряд його продовжив, тому з 1 квітня тариф на електроенергію не змінився.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що чинний механізм діятиме до 30 квітня 2023 року.

Тарифи на електроенергію:

для домогосподарств, що споживають не більше ніж 250 кВт-год на місяць — 1,44 грн;

для тих, хто споживає більше, — 1,68 грн за кВт-год.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), анонсувала підвищення тарифів на воду, що має відбутися у два етапи: у квітні та липні.

Сума, на яку підвищаться платежі, залежить від регіону та постачальника. Утім, в середньому для родини з двох – трьох осіб сума може становити близько 60 грн.

Наприкінці 2022 року комісія вже ухвалювала рішення про підвищення тарифів на воду з січня 2023, але згодом скасувала це рішення, пообіцявши ухвалити його пізніше.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і розподіл природного газу.

Тому електрика та вода — єдині комунальні послуги, на які можуть зрости ціни до кінця війни.

Перерахунок пенсій з квітня

У квітні перерахують виплати пенсіонерам, що продовжують працювати. Їм врахують зміни у стажі з часів попереднього перерахунку.

Зміни також стосуватимуться людей, які вийшли на пенсію у 2021 році, але продовжують працювати. Їхній трудовий стаж зріс на 24 місяці, тож має зрости й пенсія.

Реєстрація на НМТ з квітня

Минулого року випускники шкіл складали НМТ замість ЗНО. Цього року буде так само. Реєстрація на НМТ почалася 3 квітня і триватиме до 3 травня. До 7 травня учасник матиме змогу в особистому кабінеті внести зміни, якщо це буде потрібно.

Дату час і місце проведення НМТ учасники дізнаються із запрошення в особистому кабінеті. Читай детальніше про реєстрацію на НМТ за посиланням.

Ліки за рецептом з квітня

Новина про те, що багато ліків з 1 квітня продаватимуть лише за рецептом, змусила хвилюватися українців. Вони відстояли довжелезні черги до аптек, щоб встигнути придбати ліки до 1 квітня.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив у Facebook, що рецептурні ліки відтепер можна отримати за допомогою не тільки паперового, а й електронного рецепта. Упродовж перехідного періоду це можна буде зробити за обома рецептами.

— Контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим. Їх прийом має супроводжуватися пильним наглядом лікаря, оскільки передбачає підвищений ризик виникнення серйозних побічних ефектів, складний спосіб застосування (наприклад, ін’єкції) або може викликати залежність чи нести ризик зловживання, — написав він.

Раніше ми більше розповідали, хто може виписати рецептурні ліки в екстреному випадку.

Платежі нового покоління з квітня

З 1 квітня Нацбанк перейде на нове покоління системи електронних платежів на базі міжнародного стандарту ISO 20022. Відтепер усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться виключно через оновлену систему. Цей стандарт є основою роботи європейської платіжної системи.

Ця подія планувалася ще на серпень 2022 року. Утім, через повномасштабну війну НБУ вирішив виділити більше часу на підготовку.

Нова система платежів має покращити їхню безпеку та посилить конкуренцію на платіжному ринку.

Зміни для українських біженців з квітня

Українські біженці у Польщі, що мають тимчасовий захист та PESEL UKR, з квітня можуть подавати заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання — так звану Карту побиту (Karta pobytu). Скористатися цією можливістю можуть ті, хто:

офіційно працевлаштовані або працевлаштуються в Польщі;

виконують в Польщі висококваліфіковану роботу (науковці, інженери, IT-працівники);

відкриють чи вже відкрили свій бізнес.

Щоб отримати Карту побиту, біженцям достатньо лише подати заяву та супровідні документи.

Дещо зміниться для українських біженців і в Чехії. Українці, які мають тимчасовий захист, зможуть оформити допомогу у розмірі прожиткового мінімуму протягом 150 днів з місяця надання тимчасового захисту.

Потім влада Чехії перевірить, чи є те, що заважає людині працювати: діти, навчання, вік, інвалідність тощо. Якщо ні — допомогу зменшать до мінімуму, необхідного для існування (близько 5300 грн).

В Ірландії з 1 квітня знімають заборону на виселення українських біженців, що діяла протягом зими. Це розглядалося урядом країни як тимчасовий захід через зростання вартості житла.

Зараз багато українців перебувають за кордоном, вони завжди повинні мати з собою документи. Інколи буває так, що вони губляться. Раніше ми розповідали, що робити, якщо загубив(-ла) паспорт у Польщі.

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