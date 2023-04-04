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Комунальні тарифи, пенсії, платежі нового покоління — які зміни чекають на українців у квітні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Квітня 2023, 12:00
Що зміниться з 1 квітня 2023 року — комунальні тарифи, пенсії, ліки за рецептом
Фото: Pexels

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