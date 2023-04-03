Не пропусти! Коли вступникам реєструватися на НМТ та як це робити — покроково

Війна не стане на заваді складанню іспитів цьогорічних вступників. Для вступу до ВНЗ випускники мають скласти обов’язковий НМТ-тест. він також потрібен і для вступу в деякі закордонні заклади вищої освіти. Коли та як реєструватися на НМТ 2023 — покрокова інструкція в матеріалі.

Коли починається реєстрація на НМТ 2023

Реєстрація на обов’язковий тест розпочинається з 3 квітня 2023 року та триватиме до 3 травня цього року.

В УЦОЯО розповіли, як проходить реєстрація на НМТ. Редакція Вікна-новини дає покрокову інструкцію, як зареєструватися на НМТ 2023.

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Як реєструватися на НМТ 2023

Для початку варто створити персональний кабінет на веб-сайті УЦОЯО.

Як створити персональний кабінет вступника 2023

Внеси особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ. Завантаж в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів. Підтвердь бажання взяти участь у НМТ. Надішли внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру. Сформуй Сертифікат НМТ 2023 року.

Які документи потрібні для реєстрації

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ.

Документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).

Документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

НМТ 2023: що потрібно знати

Цього року вступникам потрібно буде обрати лише третій предмет, адже українська мова та математика є обов’язковими предметами на мультитесті.

До 7 травня в персональному кабінеті можна змінювати такі дані:

предмет додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

населений пункт, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Після реєстрації від УЦОЯО надійде номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією. Тоді абітурієнт зможе зайти у персональний кабінет.

Підтвердженням реєстрації на НМТ є сертифікат. Його можна буде сформувати не пізніше ніж через сім календарних днів після надсилання даних.

Про інші нововведення при проведенні НМТ ми розповідали раніше: читай у нашому іншому матеріалі.

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