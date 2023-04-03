Не пропусти! Коли вступникам реєструватися на НМТ та як це робити — покроково

Війна не стане на заваді складанню іспитів цьогорічних вступників. Для вступу до ВНЗ випускники мають скласти обов’язковий НМТ-тест. він також потрібен і для вступу в деякі закордонні заклади вищої освіти. Коли та як реєструватися на НМТ 2023 — покрокова інструкція в матеріалі.
Реєстрація на обов’язковий тест розпочинається з 3 квітня 2023 року та триватиме до 3 травня цього року.
В УЦОЯО розповіли, як проходить реєстрація на НМТ. Редакція Вікна-новини дає покрокову інструкцію, як зареєструватися на НМТ 2023.
Для початку варто створити персональний кабінет на веб-сайті УЦОЯО.
Цього року вступникам потрібно буде обрати лише третій предмет, адже українська мова та математика є обов’язковими предметами на мультитесті.
До 7 травня в персональному кабінеті можна змінювати такі дані:
Після реєстрації від УЦОЯО надійде номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією. Тоді абітурієнт зможе зайти у персональний кабінет.
Підтвердженням реєстрації на НМТ є сертифікат. Його можна буде сформувати не пізніше ніж через сім календарних днів після надсилання даних.
Підтвердженням реєстрації на НМТ є сертифікат. Його можна буде сформувати не пізніше ніж через сім календарних днів після надсилання даних.
Про інші нововведення при проведенні НМТ ми розповідали раніше: читай у нашому іншому матеріалі.
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