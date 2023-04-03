Не пропусти! Когда выпускникам регистрироваться на НМТ и как это делать — пошагово

Война не помешает нынешним выпускникам сдать экзамены. Для поступления в вузы выпускники должны сдать обязательный НМТ-тест. Он также нужен и для поступления в некоторые заграничные учреждения высшего образования. Когда и как регистрироваться на НМТ 2023 — пошаговая инструкция в материале.

Когда начинается регистрация на НМТ 2023

Регистрация на обязательный тест начинается с 3 апреля 2023 года и продлится до 3 мая этого года.

В УЦОКО рассказали, как проходит регистрация на НМТ. Редакция Вікна-новини дает пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться на НМТ 2023.

Сейчас также смотрят

Как зарегистрироваться на НМТ 2023

Для начала стоит создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО.

Как создать персональный кабинет поступающего 2023

Внеси личные данные и информацию по участию в НМТ. Загрузи в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов. Подтверди желание принять участие в НМТ. Отправь внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр. Сформируй сертификат НМТ 2023 года.

Какие документы нужны для регистрации

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ.

Документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, подтверждающая, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет).

Документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.

НМТ 2023: что нужно знать

В этом году поступающим нужно будет выбрать только третий предмет, ведь украинский язык и математика являются обязательными предметами на мультитесте.

До 7 мая в персональном кабинете можно изменять следующие данные:

предмет дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование;

населенный пункт, где он будет находиться в дни проведения НМТ;

потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.

После регистрации от УЦОКО придет номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией. Тогда абитуриент сможет зайти в персональный кабинет.

Подтверждением регистрации на НМТ является сертификат. Его можно будет сформировать не позднее чем через семь календарных дней после передачи данных.

О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!