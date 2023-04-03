Не пропусти! Когда выпускникам регистрироваться на НМТ и как это делать — пошагово

Война не помешает нынешним выпускникам сдать экзамены. Для поступления в вузы выпускники должны сдать обязательный НМТ-тест. Он также нужен и для поступления в некоторые заграничные учреждения высшего образования. Когда и как регистрироваться на НМТ 2023 — пошаговая инструкция в материале.
Регистрация на обязательный тест начинается с 3 апреля 2023 года и продлится до 3 мая этого года.
В УЦОКО рассказали, как проходит регистрация на НМТ. Редакция Вікна-новини дает пошаговую инструкцию, как зарегистрироваться на НМТ 2023.
Для начала стоит создать персональный кабинет на веб-сайте УЦОКО.
В этом году поступающим нужно будет выбрать только третий предмет, ведь украинский язык и математика являются обязательными предметами на мультитесте.
До 7 мая в персональном кабинете можно изменять следующие данные:
После регистрации от УЦОКО придет номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией. Тогда абитуриент сможет зайти в персональный кабинет.
Подтверждением регистрации на НМТ является сертификат. Его можно будет сформировать не позднее чем через семь календарных дней после передачи данных.
Подтверждением регистрации на НМТ является сертификат. Его можно будет сформировать не позднее чем через семь календарных дней после передачи данных.
О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!