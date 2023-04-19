Долгов прибавится? Поднимут ли тарифы на электроэнергию в Украине

Повысят ли в Украине тарифы на электроэнергию после тяжелой зимы и российских атак на энергосистему? Об этом робко заговорили еще в феврале, но конкретных решений до сих пор нет.

С одной стороны, тариф на электроэнергию для населения у нас не менялся с 2017 года: он вообще не рыночный, то есть не покрывает стоимость производства электроэнергии.

К тому же, произошла инфляция — нужны огромные деньги, чтобы восстановить хотя бы часть того, что повредили россияне. А также подготовиться к следующей, не менее тяжелой, зиме.

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Несмотря на энергетический террор и более 43% уничтоженных систем электроэнергии, Украина выдержала отопительный сезон 2022 – 2023 года. Для того чтобы подготовиться к следующей зиме и быть менее уязвимыми к российским ракетам, нам нужно потратить минимум $1 млрд.

Заработать такие средства путем оплаты коммунальных услуг пользователями — нереально. Об инвестиционных программах пока также не идет речь. Если эти деньги не найти, то следующую зиму украинцы могут встретить и провести без отопления и света.

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Теперь возникает вопрос об увеличении тарифов. Правда, единого и официального мнения по поводу установления новых цен на электроэнергию для населения пока нет. Об этом заявил на брифинге министр энергетики Герман Галущенко.

Вопрос тарифов еще не обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть, — подчеркнул он.

Сейчас на энергорынке Украины дефицит — 30 млрд гривен. Если эту ситуацию не пересмотреть, то долги будут только накапливаться.

Также будут рассмотрены и субсидии, но конкретное решение будет принимать правительство.

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