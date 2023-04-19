Борги можуть збільшитися? Чи зростуть тарифи на електроенергію в Україні

Чи зростуть в Україні тарифи на електроенергію після важкої зими та російських атак на енергосистему? Про це боязко заговорили ще в лютому, але конкретних рішень досі немає.

З одного боку, тариф на електроенергію для населення у нас не змінювався з 2017: він взагалі не ринковий, тобто не покриває вартість виробництва електроенергії.

До того ж відбулася інфляція: треба величезні гроші, щоб відновити хоча б частину того, що пошкодили росіяни. А також підготуватися до наступної, не менш важкої, зими.

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Попри енергетичний терор та понад 43% знищених систем електроенергії, Україна витримала опалювальний сезон 2022 – 2023 року. Для того, аби підготуватися до наступної зими та бути менш вразливими до російських ракет, нам треба витратити щонайменше $1 млрд.

Заробити такі кошти шляхом оплати комунальних послуг користувачами — нереально. Про інвестиційні програми поки також не йде мова. Якщо ж цих грошей не знайти, то наступну зиму українці можуть зустріти та провести без опалення і світла.

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Тепер постає питання про збільшення тарифів. Щоправда, єдиної та офіційної думки щодо встановлення нових цін на електроенергії для населення поки немає. Про це заявив на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

Питання тарифів ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Будемо дивитися, — наголосив він.

Нині ж на енергоринку України дефіцит — 30 млрд гривень. Якщо цю ситуацію не переглянути, то борги тільки накопичуватимуться.

Також розглянуть й субсидії, але конкретне рішення ухвалюватиме уряд.

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