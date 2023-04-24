Далі тільки більше? Чому та на скільки можуть зрости тарифи на електроенергію

Після масованих атак російських окупантів по українських енергетичних об’єктах здавалося, що один із найбільших негативних наслідків для населення — це постійні вимкнення електроенергії. Однак коли прийшла весна та відносна стабільність, то з’явилось нове питання: як підготуватись до наступного опалювального сезону.
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський зазначив у телемарафоні Єдині новини, що взимку використовувались тимчасові схеми для відновлення роботи енергосистеми, але тепер їх необхідно міняти. А тому постає й новий виклик — для ремонту систем потрібні кошти, а отже, необхідно підвищувати тарифи на електроенергію.
На думку посадовця, збільшення цін для побутових споживачів можливе, але питання досі залишається відкритим.
Наразі споживачі, які використовують менш ніж 250 кВт-год на місяць, платять 1,44 грн/кВт-год. Ті домогосподарства, які споживають більше, відповідно сплачують вже 1,68 грн/кВт-год.
За словами Костянтина Ущаповського, розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Один з них передбачає, що споживачі платитимуть 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт-год відповідно.
Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту.
Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту.
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