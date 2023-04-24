Далі тільки більше? Чому та на скільки можуть зрости тарифи на електроенергію

Після масованих атак російських окупантів по українських енергетичних об’єктах здавалося, що один із найбільших негативних наслідків для населення — це постійні вимкнення електроенергії. Однак коли прийшла весна та відносна стабільність, то з’явилось нове питання: як підготуватись до наступного опалювального сезону.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський зазначив у телемарафоні Єдині новини, що взимку використовувались тимчасові схеми для відновлення роботи енергосистеми, але тепер їх необхідно міняти. А тому постає й новий виклик — для ремонту систем потрібні кошти, а отже, необхідно підвищувати тарифи на електроенергію.

На думку посадовця, збільшення цін для побутових споживачів можливе, але питання досі залишається відкритим.

На скільки можуть зрости тарифи на електроенергію

Наразі споживачі, які використовують менш ніж 250 кВт-год на місяць, платять 1,44 грн/кВт-год. Ті домогосподарства, які споживають більше, відповідно сплачують вже 1,68 грн/кВт-год.

За словами Костянтина Ущаповського, розглядається кілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Один з них передбачає, що споживачі платитимуть 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт-год відповідно.

Головним тут є завдання забезпечити захист вразливих категорій споживачів, розробивши відповідні програми цільового соціального захисту.

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