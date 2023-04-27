Жили окупанти, а хто платитиме за комуналку? Рішення для українців з деокупованих територій

Окупанти вбивали, катували, а ще займали будинки українців, грабували і трощили їх. Тепер справжнім власникам почали приходити багатотисячні рахунки за газ, світло і воду, які треба сплатити.

На деокупованих територіях люди, повернувшись додому, масово стикаються з цією проблемою. Ба більше, реальної допомоги від місцевої влади отримати не можуть, а комунальники кивають один на одного.

73-річний Леонід Щибря — краєзнавець, пише книжки про історію Ізюмщини. За цей рік у його доробку з’явилися оповідання про те, як вони з дружиною кілька разів намагалися виїхати з Ізюма, але так і не змогли прорватися.

За ізюмськими мірками, чоловіку пощастило — будинок вцілів, а от гараж і туалет зруйновані. Коли росіяни тікали з Ізюма, гараж підпалили — згорів разом з автівкою та награбованим.

За всі місяці окупації Леонід отримав платіжки й отетерів — лише за світло понад 2500 грн, а ще є за газ — 4047 грн.

Хто має платити за комуналку, якщо вдома жили окупанти

Юрист Роман Чумак каже:

У випадку, якщо така територія була тимчасово окупованою, або людині послуги не надавалися, то відсутня необхідність і обов‘язок споживача сплачувати за ненадані послуги.

В обленерго кажуть: платіжки виставляють не вони, а енергозбут. Той відповідає: вони лише множать тариф на показники, які отримують від обленерго, — замкнене коло.

Виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк відзначає, що ситуація парадоксальна.

— З одного боку, компанія, яка постачала цей ресурс, його поставила. І закон, і логіка говорить про те: щоб фірма працювала, її послуги мають бути оплачені, бо вона працювати не зможе, — говорить він.

На думку експерта, проблему треба вирішувати на державному рівні. Це мають бути компенсації від уряду. Люди, які і так постраждали від окупації, не мають сплачувати за окупантів. Але і постачальники послуг якось мають працювати, інакше енергосистему очікуватиме колапс. Напередодні уряд ухвалив рішення: такі, як пан Леонід з Ізюма, не мають сплачувати рахунки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголошує:

Є люди, яким несправедливо виставляли рахунки. Я та уряд згодні з цим. Тому ухвалили відповідне рішення: люди не платитимуть несправедливі рахунки.

Президент заборонив підіймати ціни на деякі комунальні послуги під час повномасштабного вторгнення, але під цю заборону не попадає електроенергія. Раніше ми розповідали, чому та наскільки можуть зрости тарифи на електроенергію.

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