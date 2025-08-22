Минимальная пенсия 2025: сколько кто получает и все нюансы выплат

2025 год принёс изменения в систему пенсионного обеспечения Украины. В условиях военного положения правительство “заморозило” социальные стандарты, что повлияло на размер пенсионных выплат. Поэтому минимальная пенсия 2025 года не слишком изменилась.

Однако, несмотря на это, минимальные пенсии для разных категорий граждан были дифференцированы, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения.

Минимальная пенсия 2025 года: сколько кто получает

Пенсионная система в 2025 году не является универсальной. Размер минимальной пенсии зависит от нескольких ключевых факторов: возраста, трудового стажа и статуса пенсионера (работает он или нет).

Базовый уровень для пенсионеров, которые продолжают работать, а также для тех, у кого нет полного стажа, составляет 2361 грн. Эта сумма является своего рода минимальным порогом.

Для неработающих пенсионеров, независимо от их возраста и стажа, минимальная выплата составляет 3038 грн. Это единственная сумма, которая не зависит от дополнительных условий.

Особое внимание уделяется пенсионерам с определённым стажем и возрастом. Так, 3323 грн будут получать пенсионеры до 70 лет с полным страховым стажем, а также лица с первой группой инвалидности.

Наибольшие выплаты предназначены для самых пожилых граждан. Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем будут выплачивать не менее 3613 грн, а тем, кто достиг 80-летнего возраста, и неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет с полным стажем — 3758 грн.

Размер минимальной пенсии в Украине: важные нюансы

Хотя прожиточный минимум в 2025 году остаётся на уровне прошлого года, индексация пенсий всё же состоится.

Она коснётся выплат, назначенных до 31 декабря 2024 года, хотя для пенсий, назначенных в 2021–2024 годах, будут применяться более низкие коэффициенты.

Также стоит помнить о требованиях к стажу.

Для получения повышенных выплат по-прежнему необходимо иметь 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Правительство уверяет, что финансирование пенсионных выплат происходит стабильно, несмотря на экономические вызовы.

Кроме того, с 1 августа 2025 года вводятся дополнительные ежемесячные доплаты для пенсионеров в возрасте 70, 75 и 80 лет, чтобы их пенсия не опускалась ниже установленного уровня.

Это свидетельствует о стремлении государства обеспечить социальную защиту пожилых граждан даже в условиях нестабильности.

