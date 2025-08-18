Пенсия вырастет почти на 1000 грн: кому повысят выплату с 1 сентября

Некоторые украинские пенсионеры получат доплату к пенсии на сумму около 1000 грн. Пенсия вырастет уже с 1 сентября. Кого касается повышение пенсий и прибавят ли к выплате деньги автоматически — рассказываем в материале.

Повышение пенсии почти на 1000 грн: кому с 1 сентября будут платить больше

40% прожиточного минимума (около 1000 грн, ведь прожиточный минимум в 2025 году составляет 2361 грн) будут доплачивать к пенсии уже с 1 сентября. Но получить такую доплату смогут не все украинские пенсионеры.

Доплату 944,40 грн к пенсии будут получать уже с сентября только пенсионеры старше 80 лет, живущие в одиночестве и нуждающиеся в постороннем уходе из-за состояния своего здоровья.

О такой доплате сказано в законе О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Это специальная доплата к пенсии, на которую могут рассчитывать пенсионеры сейчас. Доплату могут получить те, кто вышел на пенсию по возрасту и отвечает трем другим критериям.

Но доплату не начисляют автоматически, ведь Пенсионный фонд не располагает данными о состоянии здоровья пенсионеров и живут ли они одни.

Если тебе 80 лет, ты живешь в одиночестве и у тебя проблемы со здоровьем, ты можешь обратиться в ПФУ за начислением доплаты к пенсии в размере 40% прожиточного минимума — 944,40 грн.

Подать в Пенсионный фонд нужно свой паспорт, заявление, а также выписку из ПФУ об отсутствии других доплат по уходу.

Помимо этого, Пенсионному фонду нужно предоставить документы, подтверждающие ухудшение состояния здоровья.

