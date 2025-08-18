Пенсія зросте на майже 1000 грн: кому підвищать виплату з 1 вересня

Деякі українські пенсіонери отримають доплату до пенсії на суму майже 1000 грн. Пенсія зросте вже з 1 вересня. Кого стосується підвищення пенсій і чи додадуть до виплати кошти автоматично — розповідаємо в матеріалі.

Підвищення пенсії на майже 1000 грн: кому з 1 вересня платитимуть більше

40% від прожиткового мінімуму (близько 1000 грн, адже прожитковий мінімум у 2025 році становить 2361 грн) доплачуватимуть до пенсії вже з 1 вересня. Однак отримати таку доплату зможуть не всі українські пенсіонери.

Доплату 944,40 грн до пенсії отримуватимуть уже з вересня лише пенсіонери, які старші за 80 років, живуть на самоті і потребують стороннього догляду через стан свого здоров’я.

Про таку доплату йдеться у законі Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Це спеціальна доплата до пенсії, на яку можуть розраховувати пенсіонери зараз. Доплату можуть отримати ті, хто вийшов на пенсію за віком і відповідає трьом іншим критеріям.

Та доплату не нараховують автоматично, адже Пенсійний фонд не володіє даними щодо стану здоров’я пенсіонерів і чи живуть вони самі.

Якщо тобі 80 років, ти живеш на самоті і маєш проблеми зі здоров’ям, ти можеш звернутися до ПФУ за нарахуванням доплати до пенсії у розмірі 40% прожиткового мінімуму — 944,40 грн.

Подати до Пенсійного фонду потрібно свій паспорт, заяву, а також виписку з ПФУ про відсутність інших доплат на догляд.

Крім цього, Пенсійному фонду потрібно надати документи, які підтверджують погіршення стану здоров’я.

А ще Вікна-Новини розповідали, чи нараховують автоматично доплату до пенсії після 65 років.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!