Мінімальна пенсія 2025: скільки хто отримує та усі нюанси виплат

2025 рік приніс зміни в системі пенсійного забезпечення України. В умовах воєнного стану уряд “заморозив” соціальні стандарти, що вплинуло на розмір пенсійних виплат. Тому мінімальна пенсія 2025 не надто змінилась.

Проте, попри це, мінімальні пенсії для різних категорій громадян були диференційовані, аби підтримати найбільш вразливі верстви населення.

Мінімальна пенсія 2025: скільки хто отримує

Пенсійна система у 2025 році не є універсальною. Розмір мінімальної пенсії залежить від кількох ключових факторів: віку, трудового стажу та статусу пенсіонера (працює він чи ні).

Базовий рівень для пенсіонерів, які продовжують працювати, а також для тих, хто не має повного стажу, становить 2361 грн. Ця сума є своєрідним мінімальним порогом.

Для пенсіонерів, які не працюють, незалежно від їхнього віку та стажу, мінімальна виплата становить 3038 грн. Це єдина сума, яка не залежить від додаткових умов.

Особлива увага приділяється пенсіонерам з певним стажем та віком. Так, 3323 грн отримуватимуть пенсіонери до 70 років з повним страховим стажем, а також особи з першою групою інвалідності.

Найбільші виплати призначені для найстарших громадян. Пенсіонерам віком від 70 до 80 років із повним стажем виплачуватимуть не менше 3613 грн, а тим, хто досяг 80-річного віку, та непрацюючим пенсіонерам віком від 65 років із повним стажем — 3758 грн.

Розмір мінімальної пенсії в Україні: важливі нюанси

Хоча прожитковий мінімум у 2025 році залишається на рівні минулого року, індексація пенсій все ж таки відбудеться.

Вона торкнеться виплат, призначених до 31 грудня 2024 року, хоча для пенсій, призначених у 2021-2024 роках, застосовуватимуться нижчі коефіцієнти.

Також варто пам’ятати про вимоги до стажу.

Для отримання підвищених виплат, як і раніше, потрібно мати 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Уряд запевняє, що фінансування пенсійних виплат відбувається стабільно, попри економічні виклики.

Крім того, з 1 серпня 2025 року вводяться додаткові щомісячні доплати для пенсіонерів віком 70, 75 і 80 років, аби їхня пенсія не опускалася нижче встановленого рівня.

Це свідчить про намагання держави забезпечити соціальний захист громадян похилого віку, навіть в умовах нестабільності.

Раніше ми розповідали, як перераховується пенсія працюючим пенсіонерам у 2025 році та хто отримає доплати.