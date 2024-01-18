Налоговая социальная льгота 2024: что это такое, какой размер и как ею воспользоваться

А знаешь ли ты, что можно платить меньше с помощью налоговой социальной льготы. Однако стоит заметить, что она доступна лишь тем украинцам, которые имеют низкий доход. Подробнее о том, что такое налоговая социальная льгота и кто ее может получить в 2024 году — рассказали в Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области.

Налоговая социальная льгота 2024

Налоговая социальная льгота является частью заработной платы, которую вычитают из заработной платы человека при расчете налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Согласно информации из Министерства финансов, применение налоговой социальной льготы разрешено в том случае, когда месячный доход лица не превышает определенного порога. Он определяется как прожиточный минимум для трудоспособного лица.

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В 2024 году размер прожиточного минимума составляет 3028 гривен, умноженный на 1,4. Сумма, полученная в результате этого вычисления, далее округляется до ближайших 10 гривен. Следовательно, размер налоговой социальной льготы составляет 1514 гривен.

Если месячный доход лица не превышает полученный порог, то он имеет право воспользоваться налоговой социальной льготой.

Если ты претендуешь на получение налоговой социальной льготы в 2024 году — уровень твоего дохода не должен превышать 4240 гривен.

Как воспользоваться налоговой социальной льготой

Для того чтобы воспользоваться налоговой социальной льготой, необходимо предоставить заявление о ее применении вашему работодателю, добавив к нему соответствующие документы, свидетельствующие о твоем праве на получение льготы.

В ситуации, когда ты работаешь на нескольких работах, возможность подать такое заявление есть только у одного из работодателей. Выбрать, кому из работодателей подавать такое заявление можешь по своему усмотрению.

Подробности относительно перечня необходимых документов можно найти в постановлении Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 №1227.

Применение социальной льготы вступит в силу с момента, когда работодатель получит заявление со всеми необходимыми документами.

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