Сколько ты будешь платить за электроэнергию с 1 сентября и как сэкономить

Украинцев предупреждают, что впереди — одна из самых тяжелых зим за всю историю независимости, поэтому каждому советуют, как утеплить свой дом уже сейчас.

Для многих жителей многоквартирных домов одним из наиболее доступных альтернативных источников отопления являются электрические приборы.

Однако с самого начала полномасштабного вторжения можно было наблюдать, как быстро растет цена на энергоресурсы. Кроме того, возникает вопрос, каких цен на электроэнергию ждать осенью?

Издание Апостроф рассказало, какие нововведения ты заметишь в платежках уже с первого сентября и как можно сэкономить.

Вырастут ли цены на электроэнергию?

Конечно, электроэнергия и другие коммунальные услуги значительно выросли в цене, но хорошая новость в том, что ты это почувствуешь не сразу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение цен, то есть цены на коммунальные услуги во время военного положения и еще шесть месяцев после его окончания расти не будут.

В частности, за электроэнергию Украинцы будут платить по стандартным довоенным тарифам:

1,44 грн/кВт – при условии месячного потребления до 250 кВт;

1,66 грн/кВт – при условии месячного потребления более 250 кВт.

Новые графы в платежках: что изменится с 1 сентября

И все же, без нововведений никуда. В новой платежке появится три новых пункта. Нацкомиссия приняла постановление, защищающее права потребителя.

Первое нововведение упростит тебе переход от одного поставщика электроэнергии к другому.

Если раньше такой переход можно было совершить только на 21 день, то сейчас можно начать пользоваться услугами другого поставщика уже на третий день.

Следующее нововведение необходимо для того, чтобы потребители лучше понимали, почему насчитали именно такую ​​сумму за потребленную энергию.

Регулятор обязал поставщиков услуг в счетах указывать информацию о начальных и конечных показаниях электрической энергии.

Таким образом, потребитель более прозрачно сможет увидеть систему начисления и самостоятельно проверить правильность суммы платежа.

Последняя инициатива упростит жизнь тем потребителям, чьи электроустановки имеют небольшую мощность — до 0,1 кВт.

Это урегулировали с помощью коммерческого учета, то есть определение объемов потребления будет происходить без счетчиков.

Экономия: двухзонные и трехзонные тарифы

Одним из наиболее эффективных и комфортных для потребителя способов экономить ресурсы является переход на дифференцированные тарифы.

То есть, стоимость тарифа будет меняться зависимо от того, какое сейчас время суток. Есть два варианта дифференцировки: двухзонные и трехзонные тарифы.

Двухзонные тарифы

Двухзонные тарифы предусматривают разделение на дневной и ночной тариф.

С 23:00 до 07:00 – ночной тариф. Если ты потребляешь в этот период до 250 кВт и более 250 кВт, то будешь платить на 50% меньше. То есть, ставка тарифа будет равна 0,72 грн/кВт и 0,84 грн/кВт.

С 7:00 до 23:00 – дневной тариф. В этот период суток ты будешь платить полную стоимость фиксированной цены.

Трехзонные тарифы

С 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – тариф максимальной нагрузки системы. В этот период стоимость электроэнергии обойдется в 150% от фиксированной цены.

С 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — ты будешь платить по обычному тарифу фиксированной цены.

С 23:00 до 7:00 – время для ночного тарифа, для тебя он составит 40% от стоимости.



Из-за полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасного места проживания. Читай, нужно ли платить за коммунальные услуги, если не живешь дома.

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