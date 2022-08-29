Скільки ти платитимеш за електроенергію з 1 вересня та як зекономити

Українців попереджають, що слід очікувати однієї з найважчих зим за всю історію незалежності, та радять, як утеплити свій дім вже зараз.

Для багатьох жителів багатоквартирних будинків одним з найбільш доступних альтернативних джерел опалення є електричні прилади.

Однак від самого початку повномасштабного вторгнення можна було спостерігати, як швидко росте ціна на енергоресурси, тож постає питання, яких цін очікувати від електроенергії?

Видання Апостроф розповіло, які нововведення ти помітиш у платіжках вже з першого вересня та як можна заощадити гроші.

Чи зростуть ціни на електроенергію?

Звісно, що електроенергія та інші комунальні послуги значно зросли в ціні, але гарна новина в тому, що відчуєш ти це не одразу.

Президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення цін, тобто ціни на комунальні послуги під час воєнного стану та шість місяців після його скасування не зростатимуть.

Зокрема, за електроенергію Українці платитимуть за стандартними довоєнними тарифами:

1,44 грн/кВт – за умови місячного споживання до 250 кВт;

1,66 грн/кВт – за умови місячного споживання понад 250 кВт.

Нові графи у твоїх платіжках: що зміниться з 1 вересня

Та все ж, без нововведень нікуди. У новій платіжці з’явиться аж три нові пункти. Нацкомісія ухвалила постанову, яка захищає права споживача.

Перше нововведення спростить тобі перехід від одного постачальника електроенергії до іншого.

Якщо раніше такий перехід можна було зробити лише на 21 день, то зараз можна почати користуватися послугами іншого постачальника вже на третій день.

Наступне нововведення для того, щоб споживачі краще розуміли, чому нарахували саме таку суму за спожиту енергію.

Регулятор зобов’язав постачальників послуг у рахунках вказувати інформацію про початкові та кінцеві показання електричної енергії.

Таким чином споживач більш прозоро може бачити систему нарахування і самостійно перевірити правильність нарахування суми платежу.

Остання ініціатива спростить життя тим споживачам, чиї електроустановки мають невелику потужність — до 0,1 кВт.

До них буде застосовано комерційний облік, а визначення обсягів споживання відбуватися без лічильників.

Економія: двозонні та тризонні тарифи

Одним з найбільш ефективних та комфортних для споживача способів економити ресурси є перехід на диференційовані тарифи.

Тобто, вартість тарифу буде змінюватися відповідно до того, котра година. Є два варанти диференціювання: двозонні та тризонні тарифи.

Двозонні тарифи

Двозонні тарифи передбачають поділ на денну та нічну вартість тарифу.

З 23:00 до 07:00 — нічний тариф. Якщо ти споживаєш у цей період до 250 кВт та понад 250 кВт, то платитимеш на 50% менше. Тобто, ставка тарифу дорівнюватиме 0,72 грн/кВт та 0,84 грн/кВт.

З 7:00 до 23:00 — денний тариф. У цей період доби ти сплачуватимеш повну вартість фіксованої ціни.

Тризонні тарифи

З 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — тариф максимального навантаження системи. У цей період вартість електроенергії обійдеться тобі у 150% від фіксованої ціни.

З 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 — ти платитимеш за звичайним тарифом фіксованої ціни.

З 23:00 до 7:00 — час для нічного тарифу, для тебе він складе 40 % від фіксованої вартості.

Через повномасштабну війну багато українців були вимушені залишити свої домівки у пошуках безпечного місця проживання. Читай, чи треба платити за комунальні послуги, якщо не живеш вдома.

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