Скільки ти платитимеш за електроенергію з 1 вересня та як зекономити

Українців попереджають, що слід очікувати однієї з найважчих зим за всю історію незалежності, та радять, як утеплити свій дім вже зараз.
Для багатьох жителів багатоквартирних будинків одним з найбільш доступних альтернативних джерел опалення є електричні прилади.
Однак від самого початку повномасштабного вторгнення можна було спостерігати, як швидко росте ціна на енергоресурси, тож постає питання, яких цін очікувати від електроенергії?
Видання Апостроф розповіло, які нововведення ти помітиш у платіжках вже з першого вересня та як можна заощадити гроші.
Звісно, що електроенергія та інші комунальні послуги значно зросли в ціні, але гарна новина в тому, що відчуєш ти це не одразу.
Президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення цін, тобто ціни на комунальні послуги під час воєнного стану та шість місяців після його скасування не зростатимуть.
Зокрема, за електроенергію Українці платитимуть за стандартними довоєнними тарифами:
Та все ж, без нововведень нікуди. У новій платіжці з’явиться аж три нові пункти. Нацкомісія ухвалила постанову, яка захищає права споживача.
Якщо раніше такий перехід можна було зробити лише на 21 день, то зараз можна почати користуватися послугами іншого постачальника вже на третій день.
Регулятор зобов’язав постачальників послуг у рахунках вказувати інформацію про початкові та кінцеві показання електричної енергії.
Регулятор зобов’язав постачальників послуг у рахунках вказувати інформацію про початкові та кінцеві показання електричної енергії.
Таким чином споживач більш прозоро може бачити систему нарахування і самостійно перевірити правильність нарахування суми платежу.
До них буде застосовано комерційний облік, а визначення обсягів споживання відбуватися без лічильників.
Одним з найбільш ефективних та комфортних для споживача способів економити ресурси є перехід на диференційовані тарифи.
Тобто, вартість тарифу буде змінюватися відповідно до того, котра година. Є два варанти диференціювання: двозонні та тризонні тарифи.
Двозонні тарифи передбачають поділ на денну та нічну вартість тарифу.
Двозонні тарифи передбачають поділ на денну та нічну вартість тарифу.
Через повномасштабну війну багато українців були вимушені залишити свої домівки у пошуках безпечного місця проживання. Читай, чи треба платити за комунальні послуги, якщо не живеш вдома.
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