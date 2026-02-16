NRC помощь в 2026: как оформить и сколько можно получить

NRC — это Норвежский совет по делам беженцев (Norwegian Refugee Council) — международная гуманитарная организация, которая работает в Украине с начала полномасштабной войны и оказывает украинцам различные виды помощи: юридическую поддержку, защиту, консультации и денежную помощь людям, пострадавшим от войны.

Когда начнутся выплаты помощи NRC в 2026 году, кто может на неё претендовать и какие документы нужны — в материале.

Помощь NRC в 2026 году

Приём заявок на помощь NRC в этом году начинается 16 февраля в 12:00 по киевскому времени и продлится до 25 февраля 2026 года в 12:00.

Регистрацию можно подать только в этот период и только онлайн через официальную платформу.

Кто может получить помощь NRC

Эта программа направлена на то, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям населения Украины, пострадавшим от войны.

Это, прежде всего:

люди, которые живут в районах с активными боевыми действиями;

внутренне перемещённые лица (ВПО);

те, кто вернулся на деоккупированные территории.

После отправки заявки её обычно рассматривают около 5–6 недель, но если в анкете будут ошибки, рассмотрение может затянуться.

На прошлых этапах программы выплаты были на уровне 10 800 грн, то есть примерно 3 600 грн на каждого члена семьи за три месяца.

Но точный размер выплат в 2026 году устанавливается правилами этой конкретной волны поддержки.

Ресурсы NRC ограничены, поэтому помощь не может охватить всех.

Подавать заявку могут только те, кто в настоящее время находится на территории Украины в её международно признанных границах.

Даже если ты раньше получал помощь от NRC, можно подать заявку повторно.

Однако домохозяйства, которые уже получали помощь от NRC или других гуманитарных организаций менее чем полгода назад, могут не рассматриваться.

Как подать заявку на помощь NRC в 2026

Чтобы подать заявку, нужно подготовить:

паспорт или ID‑карту;

справку ВПО (если есть);

свидетельства о рождении детей;

ИНН всех членов семьи от 18 лет;

банковский счёт в формате IBAN (обычные социальные или пенсионные счета часто не подходят);

документы, подтверждающие уязвимость (инвалидность, многодетность, серьёзные заболевания и т. п.).

Фото документов должны быть чёткими, цветными и загружены в форму.

Заявку надо заполнить только через официальную онлайн‑форму NRC. Обязательно дать доступ к геолокации, так как система проверяет ваше фактическое местоположение.

Статус рассмотрения своей заявки можно проверять онлайн на платформе обычно по ИНН и номеру телефона.

