Пенсионная реформа 2024: в правительстве анонсировали возможную индексацию и повышение выплат — о каких суммах идет речь

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2024 год. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, если Верховная Рада проголосует за проект, минимальную пенсию увеличат, кроме этого состоится пенсионная реформа. Читай подробнее в нашем материале.
Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году может начаться новая пенсионная система. Это неизвестно, пока нет результатов голосования Верховной Рады. Если ВР утвердит план бюджета, то состоится комплексная реформа пенсий.
Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию, — написал Шмыгаль.
Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию, — написал Шмыгаль.
Следовательно, средняя пенсия в Украине может повыситься до 6 тыс. грн. А минимальную пенсию могут поднять после годовой паузы.
Пенсии связаны с прожиточным минимумом, согласно проекту, с 1 января 2024 года могут установить следующие прожиточные минимумы для граждан:
Минимальную пенсию в следующем году могут повысить с 2093 до 2361 грн, а прожиточный минимум — с 2589 до 2920 грн. Кроме этого пенсию людям, имеющим необходимый стаж и старше 65 лет, пересмотрят.
Состоится индексация всех пенсий традиционно в марте. Следовательно, пенсионерам всех категорий могут повысить пенсию, если бюджет одобрит Верховная Рада.
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