Пенсионная реформа 2024: в правительстве анонсировали возможную индексацию и повышение выплат — о каких суммах идет речь

15 сентября Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2024 год. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, если Верховная Рада проголосует за проект, минимальную пенсию увеличат, кроме этого состоится пенсионная реформа. Читай подробнее в нашем материале.

Пенсионная реформа 2024: индексация, повышение пенсий и новые коэффициенты

Денис Шмыгаль сообщил, что в следующем году может начаться новая пенсионная система. Это неизвестно, пока нет результатов голосования Верховной Рады. Если ВР утвердит план бюджета, то состоится комплексная реформа пенсий.

Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию, — написал Шмыгаль.

Следовательно, средняя пенсия в Украине может повыситься до 6 тыс. грн. А минимальную пенсию могут поднять после годовой паузы.

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Пенсии связаны с прожиточным минимумом, согласно проекту, с 1 января 2024 года могут установить следующие прожиточные минимумы для граждан:

прожиточный минимум на одного человека в месяц — 2920 грн;

для детей до 6 лет — 2563 грн;

для детей 6-18 лет — 3196 грн;

для трудоспособных лиц — 3028 грн;

для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи — 2102 грн;

для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 грн;

для трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры — 1600 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) — 2361 грн.

Минимальная пенсия в Украине 2024

Минимальную пенсию в следующем году могут повысить с 2093 до 2361 грн, а прожиточный минимум — с 2589 до 2920 грн. Кроме этого пенсию людям, имеющим необходимый стаж и старше 65 лет, пересмотрят.

Состоится индексация всех пенсий традиционно в марте. Следовательно, пенсионерам всех категорий могут повысить пенсию, если бюджет одобрит Верховная Рада.

Раньше мы рассказывали, какой может быть минимальная зарплата в Украине в следующем году.

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