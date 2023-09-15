Пенсійна реформа 2024: в уряді анонсували можливу індексацію та підвищення виплат — про які суми йдеться

Сьогодні, 15 вересня, Кабінет Міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2024 рік. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якщо Верховна Рада проголосує за проект, мінімальну пенсію збільшать, крім цього — відбудеться пенсійна реформа. Читай детальніше в нашому матеріалі.

Пенсійна реформа 2024: індексація, підвищення пенсій та нові коефіцієнти

Денис Шмигаль повідомив, що наступного року може розпочатися пенсійна система. Це невідомо, доки немає результатів голосування Верховної Ради. Якщо ВР ствердить план бюджету, відбудеться комплексна реформа пенсій.

Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію, — написав Шмигаль.

Відтак середня пенсія в Україні може підвищитися до 6 тис. грн. А мінімальну пенсію можуть підвищити після річної паузи.

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Пенсії пов’язані з прожитковим мінімумом, відповідно до проекту, з 1 січня 2024 року можуть встановити такі прожиткові мінімуми для громадян:

прожитковий мінімум на одну особу на місяць — 2920 грн;

для дітей віком до 6 років — 2563 грн;

для дітей віком від 6-18 років — 3196 грн;

для працездатних осіб — 3028 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2102 грн;

для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 грн;

для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2361 грн.

Мінімальна пенсія в Україні 2024

Мінімальну пенсію наступного року можуть підвищити з 2093 грн до 2361 грн, а прожитковий мінімум — з 2589 грн до 2920 грн. Крім цього пенсію людям, що мають необхідний стаж та старші за 65 років, переглянуть.

Відбудеться індексація усіх пенсій традиційно у березні. Отже, пенсіонерам усіх категорій можуть підвищити пенсію, якщо бюджет схвалить Верховна Рада.

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