Пенсійна реформа 2024: в уряді анонсували можливу індексацію та підвищення виплат — про які суми йдеться

Сьогодні, 15 вересня, Кабінет Міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2024 рік. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, якщо Верховна Рада проголосує за проект, мінімальну пенсію збільшать, крім цього — відбудеться пенсійна реформа. Читай детальніше в нашому матеріалі.
Денис Шмигаль повідомив, що наступного року може розпочатися пенсійна система. Це невідомо, доки немає результатів голосування Верховної Ради. Якщо ВР ствердить план бюджету, відбудеться комплексна реформа пенсій.
Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію, — написав Шмигаль.
Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію, — написав Шмигаль.
Відтак середня пенсія в Україні може підвищитися до 6 тис. грн. А мінімальну пенсію можуть підвищити після річної паузи.
Пенсії пов’язані з прожитковим мінімумом, відповідно до проекту, з 1 січня 2024 року можуть встановити такі прожиткові мінімуми для громадян:
Мінімальну пенсію наступного року можуть підвищити з 2093 грн до 2361 грн, а прожитковий мінімум — з 2589 грн до 2920 грн. Крім цього пенсію людям, що мають необхідний стаж та старші за 65 років, переглянуть.
Відбудеться індексація усіх пенсій традиційно у березні. Отже, пенсіонерам усіх категорій можуть підвищити пенсію, якщо бюджет схвалить Верховна Рада.
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