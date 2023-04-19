В каких банках можно получить перевод Western Union: полный список

Western Union — это международная система срочных денежных переводов. Она объединяет более 200 стран и территорий. В каких банках можно получить перевод Western Union — читай в материале.

Что такое денежный перевод от Western Union

С помощью Western Union можно отправлять как международные, так и внутренне украинские переводы. Этим сервисом может воспользоваться любой, кому нужно быстро отправить или получить деньги.

В настоящее время к таким людям относятся те, кто поддерживает друзей или родственников за границей (беженцев и т.д).

Как получить денежный перевод Western Union

Денежный перевод можно получить, заполнив бланк для получения денежного перевода и предоставив следующую информацию:

имя;

адрес;

ожидаемая сумма перевода;

имя отправителя;

город и страна отправителя;

паспорт.

В каких банках можно получить перевод Western Union

Получить операцию можно как в режиме офлайн, так и в режиме онлайн, если у тебя есть карточка, выданная любым из банков, перечисленных ниже:

Credit Agricole;

Кредит Днепр;

Creditwest Bank;

OTP Bank;

Ukreximbank;

Кредо банк;

Khreschatyk Bank;

Bank Lviv;

Megabank;

Сбербанк;

Полтава банк;

ПриватБанк;

Ukrgasbank.

В каких банках можно получить перевод Western Union от международных организаций

Кроме этого, международные организации начисляют средства украинским беженцам. Для этого они посылают код банковского перевода от Western Union в SMS.

Перед этим нужно было оставлять заявление в Дії (єДопомога). Уже после получения кода ты можешь их обналичить.

Получить средства можно с помощью нескольких способов:

С помощью MTCN-кода для перевода денежной помощи непосредственно на свой банковский счет через онлайн-банкинг для клиентов ПриватБанка, Сбербанка или Акцент Банка (А-Банка).

Получить денежные средства в наличной форме в любом отделении банков-партнеров: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, Украинская финансовая группа.

Кроме того, для получения денег подходят Укрпочта и Новая почта.

Проблемы с перечислением денежной помощи: что делать

Если ты не можешь обналичить собственный счет через приложение, можешь пойти в любое отделение партнера Western Union.

К примеру:

ПриватБанк;

А-Банк;

Новая почта;

Райффайзен Банк Аваль;

Сбербанк;

Укрпочта;

Укргазбанк;

Украинская финансовая группа.

Если не можешь получить деньги в отделении партнера, просто позвони по телефону: 0800600122.

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