В каких банках можно получить перевод Western Union: полный список

Western Union — это международная система срочных денежных переводов. Она объединяет более 200 стран и территорий. В каких банках можно получить перевод Western Union — читай в материале.
С помощью Western Union можно отправлять как международные, так и внутренне украинские переводы. Этим сервисом может воспользоваться любой, кому нужно быстро отправить или получить деньги.
В настоящее время к таким людям относятся те, кто поддерживает друзей или родственников за границей (беженцев и т.д).
Денежный перевод можно получить, заполнив бланк для получения денежного перевода и предоставив следующую информацию:
Получить операцию можно как в режиме офлайн, так и в режиме онлайн, если у тебя есть карточка, выданная любым из банков, перечисленных ниже:
Кроме этого, международные организации начисляют средства украинским беженцам. Для этого они посылают код банковского перевода от Western Union в SMS.
Перед этим нужно было оставлять заявление в Дії (єДопомога). Уже после получения кода ты можешь их обналичить.
Перед этим нужно было оставлять заявление в Дії (єДопомога). Уже после получения кода ты можешь их обналичить.
Получить средства можно с помощью нескольких способов:
Кроме того, для получения денег подходят Укрпочта и Новая почта.
Если ты не можешь обналичить собственный счет через приложение, можешь пойти в любое отделение партнера Western Union.
К примеру:
Если не можешь получить деньги в отделении партнера, просто позвони по телефону: 0800600122.
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