У яких банках можна отримати переказ Western Union: повний список

Western Union — це міжнародна система термінових грошових переказів. Вона об’єднує понад 200 країн і територій. У яких банках можна отримати переказ Western Union — читай в матеріалі.

Що таке грошовий переказ від Western Union

За допомогою Western Union можна відправляти як міжнародні, так і внутрішньоукраїнські перекази. Цим сервісом може скористуватися будь-хто, кому потрібно швидко надіслати або одержати гроші.

У наш час до таких людей відносяться ті, хто підтримують друзів або родичів за кордоном (біженців і т.д).

Як отримати грошовий переказ Western Union

Грошовий переказ можна отримати, заповнивши бланк для отримання грошового переказу та подавши наступну інформацію:

ім’я;

адреса;

очікувана сума переказу;

ім’я відправника;

місто і країна відправника;

паспорт.

У яких банках можна отримати переказ Western Union

Отримати операцію можна як в режимі офлайн, так і в режимі онлайн, якщо у тебе є картка, видана будь-яким з банків, перерахованих нижче:

Credit Agricole;

Кредит Дніпро;

Creditwest Bank;

OTP Bank;

Ukreximbank;

Кредо банк;

Khreschatyk Bank;

Bank Lviv;

Megabank;

Ощадбанк;

Полтава банк;

ПриватБанк;

Ukrgasbank.

У яких банках можна отримати переказ Western Union від міжнародних організацій

Крім цього, міжнародні організації нараховують кошти українським біженцям. Для цього вони надсилають код банківського переказу від Western Union в SMS.

Перед цим потрібно було залишати заяву в Дії (єДопомога). Уже після отримання коду ти можеш забрати готівку.

Отримати кошти можна за допомогою кількох способів:

За допомогою MTCN-коду для переказу грошової допомоги безпосередньо на свій банківський рахунок через онлайн-банкінг для клієнтів ПриватБанку, Ощадбанку або Акцент Банку (А-Банку). Отримати кошти у готівковій формі у будь-якому відділенні банків-партнерів: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Райффайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, Українська фінансова група.

Крім цього, для отримання грошей підходять Укрпошта й Нова пошта.

Проблеми з перерахуванням грошової допомоги: що робити

Якщо ти не можеш переказати готівку на власний рахунок через додатки, можеш піти у будь-яке відділення партнера Western Union.

Наприклад:

ПриватБанк;

А-Банк;

Нова пошта;

Райффайзен Банк Аваль;

Ощадбанк;

Укрпошта;

Укргазбанк;

Українська фінансова група.

Якщо не можеш отримати гроші у відділенні партнера, просто зателефонуй за номером: 0800600122.

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