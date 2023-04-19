У яких банках можна отримати переказ Western Union: повний список

Western Union — це міжнародна система термінових грошових переказів. Вона об’єднує понад 200 країн і територій. У яких банках можна отримати переказ Western Union — читай в матеріалі.
За допомогою Western Union можна відправляти як міжнародні, так і внутрішньоукраїнські перекази. Цим сервісом може скористуватися будь-хто, кому потрібно швидко надіслати або одержати гроші.
У наш час до таких людей відносяться ті, хто підтримують друзів або родичів за кордоном (біженців і т.д).
Грошовий переказ можна отримати, заповнивши бланк для отримання грошового переказу та подавши наступну інформацію:
Отримати операцію можна як в режимі офлайн, так і в режимі онлайн, якщо у тебе є картка, видана будь-яким з банків, перерахованих нижче:
Крім цього, міжнародні організації нараховують кошти українським біженцям. Для цього вони надсилають код банківського переказу від Western Union в SMS.
Перед цим потрібно було залишати заяву в Дії (єДопомога). Уже після отримання коду ти можеш забрати готівку.
Перед цим потрібно було залишати заяву в Дії (єДопомога). Уже після отримання коду ти можеш забрати готівку.
Отримати кошти можна за допомогою кількох способів:
Крім цього, для отримання грошей підходять Укрпошта й Нова пошта.
Якщо ти не можеш переказати готівку на власний рахунок через додатки, можеш піти у будь-яке відділення партнера Western Union.
Наприклад:
Якщо не можеш отримати гроші у відділенні партнера, просто зателефонуй за номером: 0800600122.
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