Помощь МОМ: как получить денежные выплаты в 2024 году

В Украине ВПЛ могут получать денежные выплаты от Международной организации по миграции (МОМ). Это возможно благодаря Меморандуму о взаимопонимании между Минсоцполитикой Украины и МОМ. Помощь МОМ: что известно и какие изменения произошли в 2024 году — читай в материале.

Помощь МОМ: кому назначают и что это за вид денежных выплат

Выплаты от МОМ называют многоцелевой денежной помощью. Это определенный вид выплат от гуманитарных организаций, которые насчитывают украинцам, пострадавшим от российско-украинской войны.

Средства предоставляются для того, чтобы обеспечить минимальные жизненные потребности. Также МОМ помогает с продуктами и средствами гигиены.

Предоставляет одежду и простые предметы домашнего обихода. Кроме этого, важно понимать, что помощь не предназначена для того, чтобы ремонтировать поврежденное жилье (средства присылают для самых неотложных нужд).

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МОМ помощь: изменения в суммах выплат

Пособие от МОМ с начала полномасштабного вторжения было рассчитано на сумму 2220 грн на одного человека (в месяц). Выплачивались средства траншами за три месяца (6660 грн на члена семьи).

Но уже с 1 октября партнеры программы по предоставлению многоцелевой денежной помощи ввели в Украине новую сумму выплат — 3600 грн в месяц. Суммы выплат выросли из-за того, что пропорционально увеличились цены на новую гуманитарную минимальную потребительскую корзину (МПК).

Ведь ВПЛ утверждали, что этой суммы (2220 грн) недостаточно для того, чтобы покрыть их базовые потребности, учитывая еще и то, что цены в Украине тоже выросли. На сайте МОМ также отмечено, что пересмотр сумм теперь будет регулярным. Все будет зависеть от ценовых изменений.

МОМ: как проверить статус заявки и когда начнут внедрять новые суммы выплат

Денежная помощь от МОМ возросла с 2220 грн до 3600 грн, начиная с 1 октября 2023 года. Это означает, что все получатели пособия, зарегистрированные и имеющие право на получение пособия после 1 октября 2023 года, получат увеличенную сумму.

МОМ помощь 2024: как подать заявку и регистрация на программу

МОМ денежная помощь предоставляется только тем ВПО, которые на нее зарегистрировались. Для этого нужно воспользоваться пошаговой инструкцией:

Лично приди в пункт регистрации МОМ и подай заявку. С октября 2023 года продолжается регистрация для получения денежной помощи в Харьковской области. Если ты не находишься в этой области, то можешь ознакомиться с другими организациями, осуществляющими регистрацию в твоем регионе. Для получения дополнительной информации обратись на горячую линию: 0 800 215 015.

Помощь от МОМ: что еще известно о программе поддержки для ВПЛ

Как отмечается на официальной странице организации в соцсетях, если ты проживаешь в регионе, над которым был восстановлен контроль Украины менее четырех месяцев назад, то можешь зарегистрироваться для получения денежной помощи от МОМ по направлениям от Красного Креста или местных властей.

Также можно запросить председателя сельского совета, председателя городской или военной администрации, или уполномоченного лица. Также в МОМ отметили, что регистрация на получение денежной помощи всегда бесплатна.

Также МОМ никогда не просит предоставить следующую информацию:

номер на обороте карты (CVV/CVC код);

пин-код карты;

логин и пароль для интернет-банкинга;

коды (одноразовые пароли) банка и мобильных операторов.

Раньше мы рассказывали, куда звонить, если нет выплат ВПЛ.

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