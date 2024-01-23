Допомога МОМ: як отримати грошові виплати у 2024 році

В Україні ВПО можуть отримувати грошові виплати від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це можливо завдяки Меморандуму про взаєморозуміння між Мінсоцполітики України та МОМ.

Грошова допомога МОМ: що відомо та які зміни відбулися у 2024 році — читай у матеріалі.

Допомога МОМ: кому призначають та що це за вид грошових виплат

Виплати від МОМ називають багатоцільовою грошовою допомогою. Це певний вид виплат від гуманітарних організацій, які нараховують тим українцям, які постраждали від російсько-української війни.

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Кошти надають для того, аби забезпечити мінімальні життєві потреби. Також МОМ допомагає з продуктами та засобами гігієни. Надає одяг та прості предмети домашнього вжитку.

Крім цього, важливо розуміти, що допомога не призначена для того, аби ремонтувати пошкоджене житло (кошти надсилають для найнагальніших потреб).

МОМ допомога: зміни у сумах виплат

Допомога від МОМ від початку повномасштабного вторгнення була розрахована у сумі 2220 грн на одну людину (в місяць). Виплачувалися кошти траншами за три місяці (6660 грн на члена сім’ї).

Та вже з 1 жовтня 2023 партнери програми з надання багатоцільової грошової допомоги запровадили в Україні нову суму виплат — 3600 грн на місяць. Суми виплат зросли через те, що пропорційно збільшилися ціни на новий гуманітарний мінімальний споживчий кошик (МСК).

Адже ВПО стверджували, що цієї суми (2220 грн) недостатньо для того, аби покрити їхні базові потреби, зважаючи ще й на те, що ціни в Україні теж зросли. На сайті МОМ також вказано, що перегляд сум тепер буде регулярним. Все буде залежати від цінових змін.

МОМ: як перевірити статус заявки та коли почнуть впроваджувати нові суми виплат

Грошова допомога від МОМ збільшилася з 2220 грн до 3600, починаючи з 1 жовтня 2023 року. Це означає, що всі отримувачі допомоги, які будуть зареєстровані та матимуть право на отримання допомоги після 1 жовтня 2023 року, отримають збільшену суму.

МОМ допомога 2024: подати заявку та реєстрація на програму

МОМ грошова допомога надається тільки тим ВПО, які на неї зареєструвалися. Для цього потрібно скористатися покроковою інструкцією:

Особисто прийди в пункт реєстрації МОМ та подай заявку. З жовтня 2023 триває реєстрація для отримання грошової допомоги в Харківській області. Якщо ти не перебуваєш у поточній області, то можеш ознайомитися з іншими організаціями, які здійснюють реєстрацію у твоєму регіоні. Для того аби отримати додаткову інформацію, звернись на гарячу лінію: 0 800 215 015.

Допомога від МОМ: що ще відомо про програму підтримки для ВПО

Як зазначається на офіційній сторінці організації в соцмережах, якщо ти проживаєш в регіоні, над яким було відновлено контроль України менше ніж чотири місяці тому, то можеш зареєструватися для отримання грошової допомоги від МОМ за направленнями від Червоного Хреста або місцевої влади.

Також можна зробити запит на голову сільської ради, голову міської чи військової адміністрації або уповноваженої особи. Також у МОМ відзначили, що реєстрація на отримання грошової допомоги завжди безкоштовна.

Також МОМ ніколи не просить надати наступну інформацію:

номер на звороті картки (CVV/CVC код);

пін-код картки;

логін та пароль для інтернет-банкінгу;

коди (одноразові паролі) банку та від мобільних операторів.

Раніше ми розповідали, куди телефонувати, якщо немає виплат ВПО.

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