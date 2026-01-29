“СвітлоДім”: Кабмин выделяет 300 тысяч грн на генераторы для многоэтажных домов

Многоквартирные дома в рамках программы СвітлоДім получат до 300 тысяч гривен для установки автономного электропитания.

“СвітлоДім”: сколько средств можно получить

Как отметила Премьер-министр Юлия Свириденко, правительство приняло решение о предоставлении государственной помощи от 100 до 300 тыс. грн для жилых и обслуживающих кооперативов, ОСМД, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности исключительно на закупку генераторов, инверторов, аккумуляторов.

Провели энергетический Кабмин и приняли дополнительный пакет решений для поддержки людей и бизнеса в условиях ограниченного энергоснабжения. Запускаем “СвітлоДім” — программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений,

– говорит Свириденко.

Подать заявку могут управляющие домов или объединение совладельцев онлайн через Действие, а средства следует использовать в течение 45 суток.

Программа будет действовать в общинах с чрезвычайной ситуацией в энергетике, начиная с Киева и области.

