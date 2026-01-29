Для тебя Экономия

“СвітлоДім”: Кабмин выделяет 300 тысяч грн на генераторы для многоэтажных домов

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 января 2026, 10:07 1 мин.
світлодім что известно
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь