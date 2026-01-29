СвітлоДім: Кабмін виділяє 300 тисяч грн на генератори для багатоповерхових будинків

Багатоквартирні будинки у рамках програми СвітлоДім отримають до 300 тисяч гривень задля встановлення автономного електроживлення.

СвітлоДім: скільки коштів можна отримати

Як зазначила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд ухвалив рішення про надання державної допомоги від 100 до 300 тис. грн для житлових та обслуговуючих кооперативів, ОСББ, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності виключно на закупівлю генераторів, інверторів, акумуляторів чи іншого обладнання.

Провели енергетичний Кабмін і ухвалили додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. Запускаємо СвітлоДім — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень,

— говорить Свириденко.

Подати заявку можуть управителі будинків чи об’єднання співвласників онлайн через Дію, а кошти варто використати протягом 45 діб.

Програма діятиме в громадах з надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області.

