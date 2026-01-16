Для тебе Новини

Кабмін розробив кроки подолання надзвичайної ситуації в енергетиці — деталі

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Січня 2026, 09:50 4 хв.
надзвичайна ситуація в енергетиці
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь