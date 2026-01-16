Кабмін розробив кроки подолання надзвичайної ситуації в енергетиці — деталі

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжує вживати певних заходів для подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергосистемі країни — деталі читай в матеріалі.

Надзвичайна ситуація в енергосистемі: як це буде відбуватися

Перш за все, керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначений перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як зазначалось, уряд запустив постійні штаби, серед яких загальнодержавний та окремий для Києва і області. Вони працюють цілодобово, координуючи дії енергетиків, комунальників, ДСНС, органів місцевої та центральних органів виконавчої влади.

На тих територіях, де було введено НС в електроенергетиці, допускається послаблення правил комендантської години: громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, а саме в ТРЦ, що забезпечують функції пунктів незламності, пункти обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей і бізнесу.

Крім того, сили безпеки і оборони забезпечать контроль та громадський порядок, а рух приватного транспорту буде дозволений.

Штаб з ліквідації наслідків НС або ОВА можуть визначати додаткові заходи пом’якшення комендантської години. Територію, на якій діятимуть ці послаблення, визначить комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перше засідання якої відбудеться сьогодні, 16 січня.

Кабмін запровадив низку невідкладних заходів для стабілізації ситуації в енергетиці та забезпечення безпеки громадян у зимовий період. Зокрема, МОН спільно з КМДА доручено продовжити або встановити зимові канікули в столичних школах до 1 лютого поточного року, при цьому рішення не зачіпає роботу дитячих садків.

В інших регіонах країни міністерство разом з ОВА має оцінити безпекову ситуацію, щоб визначити доцільність тимчасового переходу на дистанційне навчання або аналогічного продовження канікул.

Паралельно з цим уряд створює умови для оперативного збільшення імпорту електроенергії державними компаніями та бізнесом, а місцева влада по всій країні зобов’язана суттєво скоротити споживання електрики, обмеживши зовнішнє освітлення будівель, рекламну підсвітку та надлишкове вуличне освітлення.

Особлива увага приділяється підтримці житлового сектору, зокрема уряд опрацьовує можливість віднести будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх постійного обігріву.

У Києві та області проведуть ретельний аналіз стану всіх комунальних мереж, приділяючи окрему увагу знеструмленим об’єктам, для мешканців яких організують підвезення води та встановлення резервних джерел живлення.

Крім того, відомства отримали доручення максимально спростити процедури підключення модульних котелень, газотурбінних та когенераційних установок, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має скоротити строки розгляду проєктної документації для швидкого нарощення розподіленої генерації.

Для підтримки населення в умовах надзвичайної ситуації по всій Україні розгорнуто понад десять тисяч пунктів незламності, з яких понад 1200 — у Києві, а ще понад три тисячі одиниць перебувають у резерві та будуть задіяні за потреби. Робота цих локацій, що включає забезпечення пальним, зв’язком та гарячим харчуванням, перебуває під щоденним контролем міністерств та екстрених служб.

Також проводиться оперативний перерозподіл генераторів між регіонами залежно від фактичної потреби в обладнанні. Координацію всіх процесів здійснює прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а для прийому повідомлень від громадян щодо відсутності тепла, води чи світла у цілодобовому режимі продовжує працювати лінія 112.

