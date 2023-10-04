Подорожание продуктов в октябре 2023: на какие продукты вырастут цены — прогнозы экспертов

То, что интересует украинцев сейчас — что будет с ценами на продукты в октябре. Ведь на фоне последних событий в отношениях между Украиной и Польшей, а также с учетом обстрелов россиян по зерновым складам, граждане переживают из-за возможной нехватки продовольствия, а значит — повышения цен на дефицитные продукты.

Стоит ли ожидать повышения цен на продукты в октябре и на какие продукты именно вырастут цены — об этом с экспертами пообщалось издание 24 Канала. Мы расскажем тебе о самом интересном.

Подорожание продуктов в октябре 2023

Обычно есть несколько групп продуктов, на которые цены могут расти. Мы рассмотрим несколько из них.

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Яйца: цены в октябре

Традиционно колебания цен на яйца происходили в соответствии с сезоном, а также перед праздничными днями.

Как отмечает старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко, во время войны такие колебания также сохранились, так что с января по апрель цена на яйца растет.

— На это влияет цена на зерно, высокий спрос на яйца в период новогодних и пасхальных праздников и сезонный фактор, ведь в апреле куры ещё плохо несутся. С конца апреля по август цена снижается с приходом на рынок продукции хозяйств населения.

С сентября по декабрь птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены, что приводит к увеличению потребительских цен.

Таким образом, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, цена на яйца осенью вырастет.

В сентябре этого года цена за десяток яиц составила около 48,50–50,37 грн.

Мучные изделия, мука и крупа

А вот с мучными изделиями и крупами ситуация совсем другая. Главный научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемысина отметила, что цены на крупу и муку становятся ниже.

Так, по словам эксперта, по сравнению с августом, в этом месяце цена на гречку снизилась на 15%. За килограмм гречки нужно заплатить до 38,75 грн.

Манная крупа подешевела на 1,4% и теперь стоит до 21,39 грн/кг. Пшено подешевело на 0,9% — до 30,42 грн/кг.

Не изменились цены на рис и ячные крупы. А вот пшеничная крупа выросла в цене на 0,5%, то есть на девять копеек за один килограмм.

В сентябре 2023 года снизились цены на муку и макаронные изделия из мягких сортов пшеницы — на 0,9% и 1,4% соответственно.

Цены на мучные хлебные изделия продолжают расти, однако эксперты отмечают, что в октябре 2023 года украинцы смогут покупать хлебобулочные изделия по приемлемым ценам.

Стоимость молочных продуктов

Сильная засуха последних месяцев лета повлекла за собой уменьшение надоев, а следовательно — и изготовление молочных продуктов на предприятиях.

Руководитель проектов Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в эфире телемарафона Єдиних новин отмечала, что цены на молоко будут расти осенью.

— По состоянию на 1 сентября 2023 года цена сырого молока уже выросла на 4,5% по сравнению с августом. То есть, в ближайшие месяцы готовый продукт подорожает на 5-10% в зависимости от категории: молоко питьевое, кефир — примерно на 5%; сметана, масло — на 10-12%.

Эксперт Иван Свиноус объяснил 24 Каналу, что в зависимости от сорта, цены на молочные продукты вырастут на 10-15%.

Повышение цен будет вызвано сокращением предложения в результате снижения поголовья коров, а также уровнем среднесуточных надоев, особенно в хозяйствах населения.

— В большинстве регионов Украины в личных сельских хозяйствах — производителей молока первого сорта, начинается стойловый период, что негативно отражается на молочной продуктивности коров, — пояснил он.

Подорожают ли овощи и фрукты

По словам заведующего отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инны Сало, цены на овощи и фрукты в Украине в октябре 2023 года подорожают из-за роста стоимости их хранения и транспортировки.

Яблоки могут подорожать до 20 грн/кг. Цены на апельсины, лимоны и бананы будут достигать 80 грн/кг, 75 грн/кг и 45 грн/кг соответственно. Капуста белокочанная может стоить до 9 грн/кг, свёкла — 9,50 грн/кг, репчатый лук — 15 грн/кг, морковь и картофель — 12 грн/кг и 10,5 грн/кг соответственно.

Цены на мясо осенью

Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец отметила, что с началом осени начался традиционный рост цен на мясные продукты.

— Розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы в продуктовых супермаркетах в сентябре 2023 по сравнению с сентябрем 2022 увеличились на 2,9-44,1%, — говорит эксперт.

Также Наталья Копытец отметила, что меньше всего в цене выросла курятина — всего на 2,9-13,7%.

Больше всего подорожала свинина и сало: на 14,2% и 44,1% соответственно.

Не менее важным сырьем и продуктом для Украины есть подсолнечник. Какова будет цена на подсолнечник осенью 2023 года, мы рассказывали тебе раньше.

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