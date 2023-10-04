Подорожчання продуктів у жовтні 2023: на які харчі зростуть ціни — прогнози експертів

Те, що цікавить українців нині — що буде з цінами на продукти у жовтні. Адже на фоні останніх подій у відносинах між Україною та Польщею, а також з урахуванням обстрілів росіян по зернових складах, громадяни переймаються нестачею харчів, а отже — підвищенням цін на дефіцитні продукти.

Чи варто очікувати підняття цін на продукти у жовтні та на що саме зростуть ціни — про це з експертами поспілкувався 24 Канал. Ми розповімо тобі про найцікавіше.

Подорожчання продуктів у жовтні 2023

Зазвичай, є кілька груп продуктів, на які ціни можуть зростати. Ми розглянемо кілька з них.

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Яйця: ціни у жовтні

Традиційно, коливання цін на яйця відбувалися відповідно сезону, а також перед святковими днями.

Як зазначає старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко, під час війни такі коливання також збереглися, тож від січня по квітень ціна на яйця зростає.

— На це впливає ціна на зерно, високий попит на яйця в період новорічних і великодніх свят і сезонний фактор, адже у квітні кури ще погано несуться. З кінця квітня по серпень ціна зменшується з приходом на ринок продукції господарств населення.

З вересня по грудень птахофабрики знову підіймають оптово-відпускні ціни, що призводить до збільшення споживчих цін.

Таким чином, за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, ціна на яйця восени зросте.

У вересні цього року ціна за десяток яєць становила близько 48,50-50,37 грн.

Борошняні вироби, борошно та крупи

А ось із борошняними виробами та крупами ситуація зовсім інша. Головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна зазначила, що ціни на крупи та борошно стають нижчими.

Так, за словами експертки, порівняно із серпнем, цього місяця цінf на гречку знизилfся на 15%. За кілограм гречки треба заплатити до 38,75 грн. Манна крупа здешевшала на 1,4% й тепер коштує до 21,39 грн/кг. Пшоно подешевшало на 0,9% — до 30,42 грн/кг.

Не змінилися ціни на рис та ячні крупи. А ось пшенична крупа зросла в ціні на 0,5%, тобто на дев’ять копійок за один кілограм.

Протягом вересня 2023 року знизилися ціни на борошно та макаронні вироби з м’яких сортів пшениці — на 0,9% та 1,4% відповідно.

Ціни на борошняні хлібні вироби продовжують зростати, однак експерти зазначають, що у жовтні 2023 українці зможуть купувати хлібобулочні вироби за прийнятними цінами.

Вартість молочних продуктів

Сильна посуха останніх місяців літа спричинила зменшення надоїв, а отже — й виготовлення молочних продуктів на підприємствах.

Керівниця проектів Асоціації виробників молока Олена Жупінас в ефірі телемарафону Єдиних новин зазначала, що ціни на молоко зростатимуть восени.

— Станом на 1 вересня 2023 року ціна сирого молока вже зросла на 4,5%, порівняно з серпнем. Тобто в найближчі місяці готовий продукт здорожчає на 5-10% залежно від категорії: молоко питне, кефір — приблизно на 5%; сметана, масло — на 10-12%.

Експерт Іван Свиноус пояснив 24 Каналу, що залежно від ґатунку, ціни на молочні продукти зростуть на 10-15%.

Підвищення цін буде спричинене скороченням пропозиції внаслідок зниження поголів’я корів, а також рівнем середньодобових надоїв, особливо в господарствах населення.

— У більшості регіонів України в особистих селянських господарствах — виробників молока першого ґатунку, починається стійловий період, що негативно відображається на молочній продуктивності корів, — пояснив він.

Чи здорожчають овочі та фрукти

За словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інни Сало, ціни на овочі та фрукти в Україні в жовтні 2023 року здорожчають через зростання вартості їхнього зберігання та транспортування.

Яблука можуть здорожчати до 20 грн/кг. Ціни на апельсини, лимони та банани сягатимуть 80 грн/кг, 75 грн/кг та 45 грн/кг відповідно. Капуста білокачанна може коштувати до 9 грн/кг, буряк — 9,50 грн/кг, цибуля ріпчаста — 15 грн/кг, морква та картопля — 12 грн/кг та 10,5 грн/кг відповідно.

Ціни на м’ясо восени

Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець зазначила, що з початком осені почався традиційний зріст цін на м’ясні продукти.

— Роздрібні ціни на яловичину, свинину та м’ясо птиці у продуктових супермаркетах у вересні 2023 року порівняно з вереснем 2022 року збільшилися на 2,9-44,1%, — каже експертка.

Також Наталія Копитець зазначила, що найменше у ціні зросла курятина — всього на 2,9-13,7%. Найбільше здорожчала свинина та сало: на 14,2% та 44,1% відповідно.

Не менш важливою сировиною та продуктом для України й соняшник. Якою буде ціна на соняшник восени 2023 року, ми розповідали тобі раніше.

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