Економія

Подорожчання продуктів у жовтні 2023: на які харчі зростуть ціни — прогнози експертів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 15:00
Подорожчання продуктів у жовтні 2023
Фото: Pexels

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