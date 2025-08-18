Для тебя Экономия

Украинцы получат средства для оплаты света: кого касается новое решение

Ирина Танасийчук, журналист сайта 18 августа 2025, 19:00
Украинцы получат средства для оплаты света: кого касается новое решение
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь