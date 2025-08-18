Украинцы получат средства для оплаты света: кого касается новое решение

Фото Unsplash Министерство социальной политики, семьи и единства Украины разработало постановление для людей из зоны активных или возможных боевых действий, призванное оказать дополнительную поддержку для оплаты счетов за электроэнергию. Его накануне принял Кабмин.В решении говорится, что отказавшиеся от эвакуации граждане получат дополнительную помощь на оплату услуг по поставке и распределению электроэнергии для удовлетворения базовых потребностей. В частности, речь идет и об альтернативных энергоисточниках. Помощь для оплаты электроэнергии: детали решения Согласно постановлению, семьи, являющиеся получателями жилищных субсидий и льгот и фактически проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, начиная с октября 2025 года будут ежемесячно получать от государства дополнительную поддержку на оплату электроэнергии.Соответствующее назначение будет автоматически начисляться Пенсионным фондом Украины. Подавать дополнительные заявления не нужно. Размер помощи будет определяться в расчете на каждого человека из состава семьи в размере стоимости 100 кВт за час (но не более 300 кВт за час на семью). Семьи будут получать эту дополнительную выплату вместе с выплатой жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Денежная помощь адресна и направлена на обеспечение потребностей семьи в электроснабжении. Минсоцполитики напоминает, что очень важно ежемесячно вовремя платить за потребленную электроэнергию. Читать по теме Выплата 19 тысяч на твердое топливо: кто сможет получить от государства В нее входят ипотека, финансовые компенсации и помощь семьям с коммунальными. Оказание помощи будет осуществляться за счет государственного бюджета. Программа будет продолжаться до: перемещение лица за пределы территории активных или возможных боевых действий или за пределы территории Украины; утраты права на льготу или жилищную субсидию; уничтожение жилого дома; изменения статуса территории активных или возможных боевых действий на условно безопасные или оккупированные. Оказание поддержки прекращается со следующего месяца после наступления одного из событий. Недавно Нацбанк в своем прогнозе отметил, что, вероятно, повышения тарифов на коммунальные услуги не избежать. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Энергетика, Коммуналка, Свет, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter