Украинцы получат средства для оплаты света: кого касается новое решение

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины разработало постановление для людей из зоны активных или возможных боевых действий, призванное оказать дополнительную поддержку для оплаты счетов за электроэнергию. Его накануне принял Кабмин.

В решении говорится, что отказавшиеся от эвакуации граждане получат дополнительную помощь на оплату услуг по поставке и распределению электроэнергии для удовлетворения базовых потребностей. В частности, речь идет и об альтернативных энергоисточниках.

Помощь для оплаты электроэнергии: детали решения

Согласно постановлению, семьи, являющиеся получателями жилищных субсидий и льгот и фактически проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, начиная с октября 2025 года будут ежемесячно получать от государства дополнительную поддержку на оплату электроэнергии.

Соответствующее назначение будет автоматически начисляться Пенсионным фондом Украины. Подавать дополнительные заявления не нужно.

Размер помощи будет определяться в расчете на каждого человека из состава семьи в размере стоимости 100 кВт за час (но не более 300 кВт за час на семью).

Семьи будут получать эту дополнительную выплату вместе с выплатой жилищных субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Денежная помощь адресна и направлена на обеспечение потребностей семьи в электроснабжении. Минсоцполитики напоминает, что очень важно ежемесячно вовремя платить за потребленную электроэнергию.

Оказание помощи будет осуществляться за счет государственного бюджета. Программа будет продолжаться до:

перемещение лица за пределы территории активных или возможных боевых действий или за пределы территории Украины;

утраты права на льготу или жилищную субсидию;

уничтожение жилого дома;

изменения статуса территории активных или возможных боевых действий на условно безопасные или оккупированные.

Оказание поддержки прекращается со следующего месяца после наступления одного из событий.

Недавно Нацбанк в своем прогнозе отметил, что, вероятно, повышения тарифов на коммунальные услуги не избежать.

