Українці отримають кошти на оплату світла: кого стосується нове рішення

Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України розробило постанову для людей із зони активних або можливих бойових дій, що покликана надати додаткову підтримку для оплати рахунків за електроенергію. Її напередодні ухвалив Кабмін.

У рішенні йдеться, що громадяни, які відмовилися від евакуації, отримають додаткову допомогу на оплату послуг з постачання та розподілу електроенергії для задоволення базових потреб. Зокрема йдеться і про альтернативні енергоджерела.

Допомога для оплати електроенергії: деталі рішення

Відповідно до постанови, сім’ї, які є отримувачами житлових субсидій і пільг та фактично проживають на територіях активних або можливих бойових дій, починаючи з жовтня 2025 року щомісяця отримуватимуть від держави додаткову підтримку на оплату електроенергії.

Відповідне призначення автоматично нараховуватиме Пенсійний фонд України. Подавати додаткові заяви непотрібно.

Розмір допомоги визначатиметься із розрахунку на кожну людину зі складу сім’ї у розмірі вартості 100 кВт за годину (але не більше 300 кВт за годину на родину).

Родини отримуватимуть цю додаткову виплату разом з виплатою житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Грошова допомога є адресною та спрямована на забезпечення потреб родини в електропостачанні. Мінсоцполітики нагадує, що дуже важливо щомісяця вчасно сплачувати за спожиту електроенергію.

Надання допомоги здійснюватимуть за кошти державного бюджету. Програма триватиме до:

переміщення особи поза межі території активних або можливих бойових дій, або за межі території України;

втрати права на пільгу або житлову субсидію;

знищення житлового будинку;

зміни статусу території активних або можливих бойових дій на умовно безпечні або окуповані.

Надання підтримки припиняється з наступного місяця після настання зазначеної події.

Нещодавно Нацбанк у своєму прогнозі зауважив, що, ймовірно, підняття тарифів на комунальні послуги не уникнути.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!