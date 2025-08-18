Для тебе Економія

Українці отримають кошти на оплату світла: кого стосується нове рішення

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 18 Серпня 2025, 19:00
Українці отримають кошти на оплату світла: кого стосується нове рішення
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь