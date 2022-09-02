Будешь ли ты получать пенсию, если живешь за границей? Ответ Пенсионного фонда

Много людей всех возрастов уехали из Украины из-за полномасштабной войны, страха за собственную жизнь и жизнь своих родных.

Среди украинцев, вынужденно оказавшихся за границей, есть много людей пенсионного возраста. Будут ли платить им пенсию, в случае переезда за границу?

Пенсионный фонд Украины разъяснил и дал советы, как можно получить заработанную пенсию тем, кто сейчас живет за границей.

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Как получить пенсию за границей

Пенсию в Украине получают в денежном эквиваленте через отделение акционерного общества Укрпочта или через банк по фактическому месту жительства в Украине.

Такой порядок определен в законодательстве Украины. Если пенсионер выехал за границу, то пенсия будет выплачиваться за предусмотренными международными договорами Украины.

Однако есть более простой выход из ситуации, который тоже определен Законом Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В случае переезда за границу на постоянное проживание, пенсионер может получить выплату накануне, сразу за шесть месяцев. Для этого необходимо подготовиться преждевременно.

Следует сняться с учета по месту жительства и написать соответствующее заявление. А уже в следующем месяце можно будет получить пенсию сразу за полгода.

А если этого не сделать, я потеряю пенсию?

Если ты просто уедешь, без объяснения причины на длительный срок и не будешь забирать свою пенсию из отделения Укрпочты или банка в течение шести месяцев, или не будешь снимать выплаты с карты в течение года, то пенсию могут прекратить выплачивать, а банковский счет заблокировать.

В таком случае все денежные выплаты можно вернуть только за три прошлых года.

Тем временем украинцам в Польше местные власти продолжают оказывать финансовую помощь. Узнай, кто может получить новую выплату в Польше и каков размер пособия.

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