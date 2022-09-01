Вот где братская помощь! Новые выплаты для украинцев в Польше

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие украинцы были вынуждены искать убежище в соседних странах Европы. Польша вошла в пятерку стран, которые больше всего помогают Украине: страна приняла около 40 тысяч украинских граждан и предоставляет беженцам из Украины социальную помощь.

Неправительственная организация Польская гуманитарная акция (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA организовала еще одну денежную помощь для украинцев.

Кто может получить выплаты?

Фонд польской гуманитарной акции пишет, что денежную помощь могут получить те беженцы, которые еще не получали выплат от других организаций за последние три месяца.

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Также рассчитывать на помощь могут:

одинокие женщины;

переселенцы, вынужденные покинуть своего мужа/партнера;

люди с инвалидностью или семьи, в которых один из членов семьи имеет инвалидность;

безработные, которые не могут работать из-за проблем со здоровьем;

пенсионеры;

беременные или женщины с младенцем;

кормильцы своей семьи;

больные хроническими заболеваниями (или имеющие таких членов семьи);

студенты-переселенцы и молодые люди;

несовершеннолетние без сопровождения.

Подать заявку на получение денежной помощи могут те, кто въехал в Польшу после 24 февраля в результате начала полномасштабной войны в Украине или те, кто выехал в Польшу после 9 февраля в связи с опасениями из-за возможного начала войны.

Выплаты также получат те граждане-беженцы, которые сейчас проживают в городах:

Перемышль;

Старгард;

Кошалин;

Ольштын;

Бартошице.

Какой размер выплаты?

710 злотых (5 470 гривен) на главу семьи,

610 злотых (4 700 гривен) на каждого члена семьи.

Украинцы смогут получать такие выплаты в течение трех месяцев.

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Как получить помощь?

Чтобы получить помощь, необходимо зарегистрироваться в приложении TERA по телефону.

+48 510 162 826

Затем следует прийти в указанное при регистрации место с документами всех членов семьи, которые находятся в Польше.

Какие документы нужны?

Заграничный или внутренний паспорт гражданина Украины, в котором штампом зафиксировано пересечение границы после 3 февраля 2022 для всех членов семьи.

Несмотря на то, что Польша помогает украинцам посредством выплат, ты всегда можешь найти работу даже за границей. Чтобы знать все подводные камни поиска работы в Польше — читай наш материал.

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