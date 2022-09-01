Вот где братская помощь! Новые выплаты для украинцев в Польше

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие украинцы были вынуждены искать убежище в соседних странах Европы. Польша вошла в пятерку стран, которые больше всего помогают Украине: страна приняла около 40 тысяч украинских граждан и предоставляет беженцам из Украины социальную помощь.
Неправительственная организация Польская гуманитарная акция (Polska Akcja Humanitarna) в рамках программы TERA организовала еще одну денежную помощь для украинцев.
Фонд польской гуманитарной акции пишет, что денежную помощь могут получить те беженцы, которые еще не получали выплат от других организаций за последние три месяца.
Также рассчитывать на помощь могут:
Подать заявку на получение денежной помощи могут те, кто въехал в Польшу после 24 февраля в результате начала полномасштабной войны в Украине или те, кто выехал в Польшу после 9 февраля в связи с опасениями из-за возможного начала войны.
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Выплаты также получат те граждане-беженцы, которые сейчас проживают в городах:
Украинцы смогут получать такие выплаты в течение трех месяцев.
Чтобы получить помощь, необходимо зарегистрироваться в приложении TERA по телефону.
Затем следует прийти в указанное при регистрации место с документами всех членов семьи, которые находятся в Польше.
Заграничный или внутренний паспорт гражданина Украины, в котором штампом зафиксировано пересечение границы после 3 февраля 2022 для всех членов семьи.
Несмотря на то, что Польша помогает украинцам посредством выплат, ты всегда можешь найти работу даже за границей. Чтобы знать все подводные камни поиска работы в Польше — читай наш материал.
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