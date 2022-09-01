Економія

Справді братська допомога! Нові виплати для українців у Польщі — як отримати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 14:00
Грошові виплати біженцям у Польщі
Фото: Unsplash

Більше новин
зима 2022-2023
Буржуйки в окопах: як українські військові готуються до зими 2022-2023
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Правила самозахисту після вибуху на АЕС
Не тільки калію йодид! Які існують заходи захисту від радіації
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

зима 2022-2023
Буржуйки в окопах: як українські військові готуються до зими 2022-2023
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Правила самозахисту після вибуху на АЕС
Не тільки калію йодид! Які існують заходи захисту від радіації
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
0:02:33
зима 2022-2023

Буржуйки в окопах: як українські військові готуються до зими 2022-2023
ГУР звернулося до мешканців Криму за допомогою
Оксамитовий сезон наближається! Українські розвідники звернулися до мешканців Криму
0:02:58
Переселенці-фермери
Переселенці-фермери. Як батько і син з Донбасу почали нове життя на Одещині
0:00:00
Володимир Зеленський – привітання з першим вересня
Знання стало нашою зброєю — подружжя Зеленських привітало дітей з початком навчального року
0:00:35
Обстріли Енергодару - в місті чутно вибухи
Вибухи в Енергодарі спозаранку! Росіяни обстрілюють місто з мінометів та авіації — є загиблі
0:06:21
Блогер Ігор Лаченков про благодійні збори коштів
Зібрав понад 150 млн грн на потреби ЗСУ! Блогер Ігор Лаченков про благодійність під час війни
0:03:11
15-річний Захар Щурко розробив потужний павербанк для військових
Нація молодих винахідників! Як 15-річний школяр зробив потужний генератор для ЗСУ
0:02:10
Вишиванка з ворожими снарядами
Сорочка, вишита уламками снарядів. У Черкасах презентували арт-проєкт “Стріляна вишиванка”
Карта бойових дій
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 1 вересня
0:04:35
Історія жінки, чоловіка якої до смерті закатували росіяни
“Останнє, що бачила — його погляд. Не думала, що це прощання”. Жахлива історія російських катувань
Більше відео
Грошова допомога від ООН
Читати далі
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу
Куди звертатися, якщо військовий родич потрапив в полон
Читати далі
Родич-військовослужбовець потрапив у полон до росіян: що робити, куди звертатися та про що подбати самотужки

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь