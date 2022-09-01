Справді братська допомога! Нові виплати для українців у Польщі — як отримати

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України багато наших співгромадян були змушені шукати прихистку в сусідніх країнах Європи. Польща увійшла в п’ятірку країн, що найбільше допомагають Україні: країна прийняла близько 40 тисяч українських громадян та надає біженцям з України соціальну допомогу.
Неурядова організація Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA організувала ще одну грошову допомогу для українців.
Фонд польської гуманітарної акції пише, що грошову допомогу можуть отримати ті біженці, які ще не отримували жодної виплати від інших організацій протягом останніх трьох місяців.
Також розраховувати на допомогу можуть:
Подати заявку на отримання грошової допомоги можуть ті, хто вихав до Польщі після 24 лютого внаслідок розгортання повномасштабної війни в Україні або ті, хто виїхав до Польщі після 9 лютого у зв’язку з побоюваннями через можливий початок війни.
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Виплату також отримують ті громадяни-біженці, які зараз проживають у містах:
Українці зможуть отримувати такі виплати впродовж трьох місяців.
Аби отримати допомогу, необхідно зареєструватися у програмі TERA за номером телефону.
Потім треба прийти у вказане під час реєстрації місце з документами усіх членів сім’ї, які перебувають у Польщі.
Закордонний або внутрішній паспорт громадянина України, де штампом зафіксовано перетин кордону після 3 лютого 2022 року для всіх членів родини.
Попри те, що Польща допомагає українцям виплатами, ти завжди можеш знайти роботу навіть за кордоном. Аби знати про всі підводні камені пошуку роботи у Польщі — читай наш матеріал.
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