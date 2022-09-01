Справді братська допомога! Нові виплати для українців у Польщі — як отримати

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України багато наших співгромадян були змушені шукати прихистку в сусідніх країнах Європи. Польща увійшла в п’ятірку країн, що найбільше допомагають Україні: країна прийняла близько 40 тисяч українських громадян та надає біженцям з України соціальну допомогу.

Неурядова організація Польська гуманітарна акція (Polska Akcja Humanitarna) в рамках програми TERA організувала ще одну грошову допомогу для українців.

Хто може отримати грошову допомогу?

Фонд польської гуманітарної акції пише, що грошову допомогу можуть отримати ті біженці, які ще не отримували жодної виплати від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

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Також розраховувати на допомогу можуть:

самотні жінки;

переселенці, які вимушені покинути свого чоловіка/партнера;

люди з інвалідністю або сім’ї, в яких один із членів родини має інвалідність;

безробітні, які не можуть працювати через проблеми зі здоров’ям;

пенсіонери;

вагітні або жінки, які мають немовля;

годувальники своєї родини;

хворі на хронічні захворювання (або мають таких членів сім’ї);

студенти-переселенці та молоді люди;

неповнолітні без супроводу.

Подати заявку на отримання грошової допомоги можуть ті, хто вихав до Польщі після 24 лютого внаслідок розгортання повномасштабної війни в Україні або ті, хто виїхав до Польщі після 9 лютого у зв’язку з побоюваннями через можливий початок війни.

Виплату також отримують ті громадяни-біженці, які зараз проживають у містах:

Перемишль;

Старгард;

Кошалін;

Ольштин;

Бартошице.

Який розмір допомоги?

710 злотих (приблизно 5 470 гривень) на главу родини,

610 злотих (приблизно 4 700 гривень) на кожного члена родини.

Українці зможуть отримувати такі виплати впродовж трьох місяців.

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Як отримати допомогу?

Аби отримати допомогу, необхідно зареєструватися у програмі TERA за номером телефону.

+48 510 162 826

Потім треба прийти у вказане під час реєстрації місце з документами усіх членів сім’ї, які перебувають у Польщі.

Які документи потрібні?

Закордонний або внутрішній паспорт громадянина України, де штампом зафіксовано перетин кордону після 3 лютого 2022 року для всіх членів родини.

Попри те, що Польща допомагає українцям виплатами, ти завжди можеш знайти роботу навіть за кордоном. Аби знати про всі підводні камені пошуку роботи у Польщі — читай наш матеріал.

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