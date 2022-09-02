Економія

Чи будеш ти отримувати пенсію, якщо живеш за кордоном? Відповідь Пенсійного фонду

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 02 Вересня 2022, 16:00
пенсія за кордоном
Фото: Unsplash

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