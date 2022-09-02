Чи будеш ти отримувати пенсію, якщо живеш за кордоном? Відповідь Пенсійного фонду

Багато людей різного віку виїхали з України через повномасштабну війну, страху за власне життя та життя своїх рідних.

Серед українців, які вимушено опинилися за кордоном є багато людей пенсійного віку. Тож чи платитимуть їм пенсію в разі переїзду за кордон?

Пенсійний фонд України роз’яснив та дав поради, як можна отримати зароблену пенсію тим, хто тепер живе за кордоном.

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Як отримати пенсію за кордоном

Пенсію в Україні отримують у грошовому еквіваленті через відділення акціонерного товариства Укрпошта або через банк за фактичним місцем проживання в Україні.

Такий порядок визначений у законодавстві України. Тож, якщо пенсіонер виїхав за кордон, то пенсія виплачуватиметься за передбаченими міжнародними договорами України.

Однак є значно простіший вихід з ситуації, який теж визначений законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

У разі переїзду за кордон на постійне проживання, пенсіонер може отримати виплату наперед, одразу за шість місяців. Для цього необхідно підготуватися завчасно.

Треба знятися з обліку за місцем постійного проживання та написати відповідну заяву. А вже наступного місяця можна буде отримати пенсію одразу за пів року.

А якщо цього не зробити, я втрачу пенсію?

Якщо ти просто поїдеш, без пояснення причини на тривалий термін і не забиратимеш свою пенсію з відділення Укрпошти чи банку протягом шести місяців, або не зніматимеш виплати з карти протягом року, то пенсію можуть припинити виплачувати, а банківський рахунок заблокувати.

В такому разі всі грошові пенсійні виплати можна повернути лише за три минулі роки.

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