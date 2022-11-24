Экономия

Могут отменить выплаты, если не найдут дома! В Украине вводят проверки ВПЛ: все детали

Виктория Мельник, редактор сайта 24 ноября 2022, 09:00
ВПЛ
Фото: Pexels

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