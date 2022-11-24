Могут отменить выплаты, если не найдут дома! В Украине вводят проверки ВПЛ: все детали

С начала войны государство поддерживает украинцев, потерявших жилье и постоянную работу. Однако сейчас правительство приняло постановление, которое ставит под угрозу получение выплат для тех, кто считается ВПЛ.

Все потому, что теперь правительство возобновило проверки фактического места жительства внутриперемещенных лиц.

То есть тех, кто получает выплаты ВПЛ, теперь будут проверять, находятся ли они по фактическому месту жительства. О том, как будет происходить проверка ВПЛ и что делать, если тебя не было дома во время проверки — рассказываем дальше.

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Как будет проходить проверка ВПЛ на место жительства

Известно, что проверки будут проводить территориальные органы Нацслужбы избирательно. Об этом говорится в постановлении правительства. То есть, работники этих Нацслужб будут произвольно выбирать адреса, которые указывали ВПЛ во время регистрации, и приходить с проверкой.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович обьяснила, что такая проверка необходима для понимания, кому государственная помощь действительно необходима.

— Помощь, оказываемая ВПЛ, это помощь на проживание. Она целевая. Соответственно, когда человек возвращается в свое постоянное место жительства, мы понимаем, что где-то остаются люди, которые тоже уезжают.

Чтобы эти средства были адресно потрачены, необходимо верифицировать их, смотреть, что происходит с людьми.

Кого будут проверять

Заместитель министра Виталий Музыченко пояснил, что будут проверять те адреса, по которым зарегистрировано очень много ВПЛ.

— Законодательство предусматривает, что ВПЛ после того, как они зарегистрировались по определенному месту жительства, должны информировать о том, когда они возвращаются домой или меняют место жительства, — отмечает Музыченко.

Такие проверки будут проводить путем обращения в правоохранительные органы о том, что часть ВПЛ не присутствует по месту фактического пребывания.

Далее по результатам проверки составляется соответствующий акт.

Что делать человеку, которого не было дома при проверке

В случае отсутствия человека по указанному месту жительства ему будут оставлять сообщения о необходимости прийти в территориальный орган соцзащиты по месту жительства в течение десяти календарных дней.

Если ВПЛ (переселенец) не пришел в указанный орган в течение следующих 10 дней, то государственные выплаты пособия на проживание прекратятся уже со следующего месяца.

Если же человек не смог появиться по веским причинам, он может снова обратиться для назначения выплат ВПЛ. Как подать повторную заявку на ВПЛ без очередей — мы рассказывали тебе в другом материале.

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