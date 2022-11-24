Економія

Можуть скасувати виплати, якщо не знайдуть удома! Уряд запровадив перевірки ВПО: усі деталі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Листопада 2022, 09:00
ВПО
Фото: Pexels

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