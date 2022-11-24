Можуть скасувати виплати, якщо не знайдуть удома! Уряд запровадив перевірки ВПО: усі деталі

Від початку війни держава всіляко підтримує українців, що втратили житло та постійну роботу. Проте зараз Уряд прийняв постанову, яка ставить під загрозу отримання виплат тими, хто вважається ВПО.

Все тому, що відтепер уряд відновив перевірки фактичного місця проживання внутрішньопереміщених осіб (переселенців).

Тобто тих, хто отримує виплати ВПО, тепер перевірятимуть, чи перебувають вони за фактичним місцем проживання. Про те, як відбуватиметься перевірка ВПО та що робити, якщо тебе не було вдома під час перевірки — розповідаємо далі.

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Як проходитиме перевірка ВПО на місце проживання

Відомо, що перевірятимуть територіальні органи Нацслужби вибірково. Про це йдеться у постанові уряду. Тобто працівники цих нацслужб довільно обиратимуть адреси, які вказували ВПО під час реєстрації, та приходитимуть з перевіркою.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що така перевірка є необхідною для розуміння, кому державна допомога справді необхідна.

— Допомога, яка надається ВПО, це допомога на проживання. Вона є цільовою. Відповідно, коли людина повертається у своє постійне місце проживання, ми розуміємо, що десь залишаються люди, які теж виїжджають.

Аби ці кошти були адресно витрачені, є потреба верифікувати їх, дивитися, що відбувається з людьми.

Кого перевірятимуть

Заступник міністерки Віталій Музиченко пояснив, що перевірятимуть ті адреси, за якими зареєстровано дуже багато ВПО.

— Законодавство передбачає, що ВПО після того, як вони зареєструвалися за певним місцем проживання, повинні інформувати про те, коли вони повертаються додому або змінюють місце проживання, — наголошує Музиченко.

Такі перевірки будуть проводити через звернення від правоохоронних органів про те, що частина з ВПО не присутня за місцем фактичного перебування.

Далі за результатами перевірки складається відповідний акт.

Що робити людині, якої не було вдома

У разі відсутності людини за зазначеним місцем проживання, їй залишатимуть повідомлення про необхідність прийти в територіальний орган соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів.

Якщо ВПО не прийшла до зазначеного органу протягом наступних 10 днів, то державні виплати допомоги на проживання припиняться уже з наступного місяця.

Якщо ж людина не змогла з’явитися з вагомих причин, вона може знову звернутися для призначення виплат ВПО. Як подати повторну заявку на ВПО без черг — ми розповідали тобі в іншому матеріалі.

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