Где не будет света 30 ноября 2022 года: во многих областях обновили графики

Из-за атак России на критическую инфраструктуру, в областях Украины возникли большие проблемы с энерго- и водоснабжением.

Для того чтобы восстановить подачу электроэнергии, в городах и селах вводятся почасовые отключения электроэнергии. Где не будет света 30 ноября 2022 года — читай в материале.

График отключения света в Киеве и других городах

В Киеве и области будут сохраняться аварийные отключения света.

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Чтобы возобновить электроснабжение, облэнерго Запорожской, Закарпатской, Харьковской, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областей обнародовали графики стабилизационных отключений.

График отключения света: Запорожье

В Запорожском облэнерго были обнародованы графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии по области и району (подконтрольные Украине).

Утром отключат из сети потребителей очереди № 1 (до четырех часов).

После этого будет очередь № 2. В таком же порядке и с таким же временным интервалом происходит включение очереди № 2 и отключение очереди № 3 (тоже до четырех часов).

Также в обэнерго стало известно, что в очередях возможны изменения (отключения могут начаться со второй очереди, затем третья, а дальше — первая).

Нужно следовать за информацией на сайте Запорожьеоблэнерго.

Аварийные отключения света: Закарпатская область

На сайте Закарпатского облэнерго выложили новые графики отключений на 30 ноября.

Они будут осуществляться три раза в день:

00:00–01:00;

07:00–10:00;

16:00–19:00;

или

04:00–07:00;

13:00–16:00;

22:00–00:00;

или

01:00–04:00;

10:00–13:00;

19:00–22:00.

На сайте можно посмотреть график отключений в Запорожье.

Где не будет света сегодня: Харьковская область

В Харьковском облэнерго недавно обнародовали график почасовых отключений света. Он будет работать с 28.11 по 04.12.

Теперь будет 12 очередей:

№ 1 14:00–17:00;

№ 2 15:00–18:00;

№ 3 17:00–20:00;

№ 4 18:00–21:00;

№ 5 19:00–22:00;

№ 6 07:00–10:00;

№ 7 08:00–11:00;

№ 8 09:00–12:00;

№ 9 10:00–13:00;

№ 10 11:00–14:00;

№ 11 12:00–15:00;

№ 12 13:00–16:00.

Точный график можно посмотреть здесь.

Отключение электроэнергии: Ивано-Франковская область

На сегодня, 30 ноября, для Прикарпатья установлен предел мощностей в 289 МВт. Это означает, что он может покрывать только 60% необходимой нагрузки для области. Свет будут подавать по очереди:

№ 1: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

№ 2: с 00:00 до 02:00, с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.

№ 3 поделена на несколько подочередей:

— Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.1 и 3.2, будет подано в следующие часы: с 00:00 по 02:00, с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

— Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.3 и 3.4, будет подано в следующие часы: с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

Отключение света: Житомир и область

Житомирское облэнерго сообщило, что свет будут отключать в третьем секторе.

Для жителей области есть график, в котором указаны зеленые, желтые и красные сектора. Света не будет именно в красном секторе.

Сегодня с самого утра выключили свет в секторе № 1, где территории обслуживания 11 РЭСов: Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Заречанский, Коростенский, Любарский, Новоград-Волынский, Пулинский.

Отключение электроэнергии: Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго показали обновленный график отключений. Будут три группы.

У каждой из них есть свое время, когда будет происходить обесточивание. Подробный график можно просмотреть по этой ссылке.

Читай, что делать, если в доме выключили свет.

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