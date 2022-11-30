Где не будет света 30 ноября 2022 года: во многих областях обновили графики

Из-за атак России на критическую инфраструктуру, в областях Украины возникли большие проблемы с энерго- и водоснабжением.
Для того чтобы восстановить подачу электроэнергии, в городах и селах вводятся почасовые отключения электроэнергии. Где не будет света 30 ноября 2022 года — читай в материале.
В Киеве и области будут сохраняться аварийные отключения света.
Чтобы возобновить электроснабжение, облэнерго Запорожской, Закарпатской, Харьковской, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областей обнародовали графики стабилизационных отключений.
В Запорожском облэнерго были обнародованы графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии по области и району (подконтрольные Украине).
Утром отключат из сети потребителей очереди № 1 (до четырех часов).
Утром отключат из сети потребителей очереди № 1 (до четырех часов).
После этого будет очередь № 2. В таком же порядке и с таким же временным интервалом происходит включение очереди № 2 и отключение очереди № 3 (тоже до четырех часов).
Также в обэнерго стало известно, что в очередях возможны изменения (отключения могут начаться со второй очереди, затем третья, а дальше — первая).
Нужно следовать за информацией на сайте Запорожьеоблэнерго.
На сайте Закарпатского облэнерго выложили новые графики отключений на 30 ноября.
Они будут осуществляться три раза в день:
или
На сайте можно посмотреть график отключений в Запорожье.
В Харьковском облэнерго недавно обнародовали график почасовых отключений света. Он будет работать с 28.11 по 04.12.
Теперь будет 12 очередей:
Точный график можно посмотреть здесь.
На сегодня, 30 ноября, для Прикарпатья установлен предел мощностей в 289 МВт. Это означает, что он может покрывать только 60% необходимой нагрузки для области. Свет будут подавать по очереди:
— Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.1 и 3.2, будет подано в следующие часы: с 00:00 по 02:00, с 04:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.
— Электроснабжение для адресов, попавших в подочереди 3.3 и 3.4, будет подано в следующие часы: с 02:00 до 04:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.
Житомирское облэнерго сообщило, что свет будут отключать в третьем секторе.
Для жителей области есть график, в котором указаны зеленые, желтые и красные сектора. Света не будет именно в красном секторе.
Сегодня с самого утра выключили свет в секторе № 1, где территории обслуживания 11 РЭСов: Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Заречанский, Коростенский, Любарский, Новоград-Волынский, Пулинский.
В Тернопольоблэнерго показали обновленный график отключений. Будут три группы.
У каждой из них есть свое время, когда будет происходить обесточивание. Подробный график можно просмотреть по этой ссылке.
Читай, что делать, если в доме выключили свет.
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