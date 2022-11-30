Де не буде світла 30 листопада 2022: у багатьох областях оновили графіки

Через атаки Росії на критичну інфраструктуру в областях України виникли великі проблеми з енерго-та водопостачанням.
Для того щоб відновити подачу електроенергії, у містах та селах введені погодинні відключення. Де не буде світла 30 листопада 2022 — читай у матеріалі.
У Києві та області зберігатимуться аварійні відключення світла.
Щоб відновити електропостачання, обленерго Запорізької, Закарпатської, Харківської, Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільскої областей оприлюднили графіки стабілізаційних відключень.
У Запорізькому обленерго оприлюднили графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії по області та району (які підконтрольні Україні).
Зранку відключать з мережі споживачів черги № 1 (до чотирьох годин).
Зранку відключать з мережі споживачів черги № 1 (до чотирьох годин).
Після цього буде черга № 2. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається увімкнення черги № 2 та відключення черги № 3 (теж до чотирьох годин).
Також в обенерго зазначили, що у чергах можливі зміни (відключення можуть початися з другої черги, потім третя, а далі — перша). Потрібно слідкувати за інформацією на сайті Запоріжжяобленерго.
На сайті Закарпатського обленерго виклали нові графіки відключень на 30 листопада.
Вони здійснюватимуться тричі на день:
або
На сайті можна подивитися графік відключень на Запоріжжі.
У Харківському обленерго нещодавно оприлюднили графік погодинних відключень світла. Він працюватиме з 28.11 до 04.12.
Тепер буде 12 черг:
Точний графік можна подивитися тут.
На сьогодні, 30 листопада, для Прикарпаття встановили ліміт потужностей у 289 МВт. Це означає, що він може покривати лише 60% необхідного навантаження для області. Світло подаватимуть по черзі:
— Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2, буде подано у такі години: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
— Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2, буде подано у такі години: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00+
— Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4, буде подано у такі години: з 02:00 до 04:00, з 06:00 по 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.
Житомирське обленерго повідомило, що світло відключатимуть у третьому секторі.
Для жителів області є графік, у якому зазначені зелені, жовті та червоні сектори. Світла не буде саме у червоному секторі.
Сьогодні з самого ранку вимкнули світло у секторі № 1, де території обслуговування 11 РЕМів: Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Зарічанський, Коростенський, Любарський, Новоград-Волинський, Пулинський.
В Тернопільобленерго показали оновлений графік відключень. Буде три групи. Кожна з них має свій час, коли відбуватиметься знеструмлення. Детальний графік можна переглянути за цим посиланням.
Читай, що робити, якщо у будинку вимкнули світло.
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