Де не буде світла 30 листопада 2022: у багатьох областях оновили графіки

Через атаки Росії на критичну інфраструктуру в областях України виникли великі проблеми з енерго-та водопостачанням.

Для того щоб відновити подачу електроенергії, у містах та селах введені погодинні відключення. Де не буде світла 30 листопада 2022 — читай у матеріалі.

Графік відключення світла у Києві та інших містах

У Києві та області зберігатимуться аварійні відключення світла.

Зараз також дивляться

Щоб відновити електропостачання, обленерго Запорізької, Закарпатської, Харківської, Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільскої областей оприлюднили графіки стабілізаційних відключень.

Графік відключення світла: Запоріжжя

У Запорізькому обленерго оприлюднили графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії по області та району (які підконтрольні Україні).

Зранку відключать з мережі споживачів черги № 1 (до чотирьох годин).

Після цього буде черга № 2. У такому ж порядку та з таким самим часовим інтервалом відбувається увімкнення черги № 2 та відключення черги № 3 (теж до чотирьох годин).

Також в обенерго зазначили, що у чергах можливі зміни (відключення можуть початися з другої черги, потім третя, а далі — перша). Потрібно слідкувати за інформацією на сайті Запоріжжяобленерго.

Аварійні відключення світла: Закарпатська область

На сайті Закарпатського обленерго виклали нові графіки відключень на 30 листопада.

Вони здійснюватимуться тричі на день:

00:00–01:00;

07:00–10:00;

16:00–19:00;

або

04:00–07:00;

13:00–16:00;

22:00–00:00;

або

01:00–04:00;

10:00–13:00;

19:00–22:00.

На сайті можна подивитися графік відключень на Запоріжжі.

Де не буде світла сьогодні: Харківська область

У Харківському обленерго нещодавно оприлюднили графік погодинних відключень світла. Він працюватиме з 28.11 до 04.12.

Тепер буде 12 черг:

№ 1 14:00–17:00;

№ 2 15:00–18:00;

№ 3 17:00–20:00;

№ 4 18:00–21:00;

№ 5 19:00–22:00;

№ 6 07:00–10:00;

№ 7 08:00–11:00;

№ 8 09:00–12:00;

№ 9 10:00–13:00;

№ 10 11:00–14:00;

№ 11 12:00–15:00;

№ 12 13:00–16:00.

Точний графік можна подивитися тут.

Відключення електроенергії: Івано-Франківська область

На сьогодні, 30 листопада, для Прикарпаття встановили ліміт потужностей у 289 МВт. Це означає, що він може покривати лише 60% необхідного навантаження для області. Світло подаватимуть по черзі:

№ 1: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

№ 2: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 по 24:00.

№ 3 поділена на підчерги:

— Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2, буде подано у такі години: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Де не буде світла сьогодні: Харківська область

У Харківському обленерго нещодавно оприлюднили графік погодинних відключень світла. Він працюватиме з 28.11 до 04.12.

Тепер буде 12 черг:

№ 1 14:00–17:00;

№ 2 15:00–18:00;

№ 3 17:00–20:00;

№ 4 18:00–21:00;

№ 5 19:00–22:00;

№ 6 07:00–10:00;

№ 7 08:00–11:00;

№ 8 09:00–12:00;

№ 9 10:00–13:00;

№ 10 11:00–14:00;

№ 11 12:00–15:00;

№ 12 13:00–16:00.

Точний графік можна подивитися тут.

Відключення електроенергії: Івано-Франківська область

На сьогодні, 30 листопада, для Прикарпаття встановили ліміт потужностей у 289 МВт. Це означає, що він може покривати лише 60% необхідного навантаження для області. Світло подаватимуть по черзі:

№ 1: з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

№ 2: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, з 22:00 по 24:00.

№ 3 поділена на підчерги:

— Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.1 та 3.2, буде подано у такі години: з 00:00 по 02:00, з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00+

— Електропостачання для адрес, що потрапили в підчерги 3.3 та 3.4, буде подано у такі години: з 02:00 до 04:00, з 06:00 по 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00.

Відключення світла: Житомир та область

Житомирське обленерго повідомило, що світло відключатимуть у третьому секторі.

Для жителів області є графік, у якому зазначені зелені, жовті та червоні сектори. Світла не буде саме у червоному секторі.

Сьогодні з самого ранку вимкнули світло у секторі № 1, де території обслуговування 11 РЕМів: Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Зарічанський, Коростенський, Любарський, Новоград-Волинський, Пулинський.

Відключення електроенергії: Тернопільська область

В Тернопільобленерго показали оновлений графік відключень. Буде три групи. Кожна з них має свій час, коли відбуватиметься знеструмлення. Детальний графік можна переглянути за цим посиланням.

Читай, що робити, якщо у будинку вимкнули світло.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!