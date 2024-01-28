“Как лечить хроническую боль и почему она возникает?”

В мире, где каждый день приносит новые вызовы, боль может стать стеной между привычной жизнью и человеком. Особенно усложняется ситуация, когда он эпизодически повторяется, или не отступает уже долгое время. В таком случае врачи уже используют такой термин как хроническая боль.

Для каждого человека важно понимать причины возникновения хронической боли, ведь это шаг к эффективной борьбе с ним и возвращению к привычной жизни.

Поэтому врач-психиатр и медицинский психолог Надь Беата рассказала, что может повлечь за собой появление хронической боли, как ее отличить от обычной и как бороться с таким, казалось привычным, но неприятным и порой опасным симптомом.

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Как понять, что твоя боль — хроническая

Боль является неотъемлемой частью жизни, поскольку это естественная реакция организма на травмы, инфекции и болезни, — говорит Надь Беата.

Несмотря на то, что боль — это обычная реакция организма на внешнее воздействие и болезни, она должна исчезать, когда тело начинает возвращаться к привычному состоянию здоровья. К сожалению, так происходит не всегда и иногда человек может продолжать страдать от болевого синдрома даже после того, как его причина исчезла.

Поэтому если боль продолжается больше трех месяцев — необходимо обратиться к специалисту, если до этого момента человек еще не сделал этого. Ведь у него появилась хроническая боль, которая может появляться и исчезать, носить постоянный характер.

Игнорировать эту проблему или откладывать ее решение на потом не стоит, ведь такая боль может продолжаться годами и появляться в других частях тела.

Может показаться, что это лишь неприятный фактор, о котором можно забыть. Однако он может оказать значительное влияние не только на физическое здоровье, но и психическое и привести к появлению депрессии, тревоги, усталости, проблем со сном. Все эти факторы в конечном счете могут усилить и саму боль.

Этот цикл тяжело разорвать. Первым шагом будет выявление и лечение причины.

Какие могут быть причины хронической боли

мигрень;

инсульт;

травмы (в том числе спинного мозга);

фибромиалгия;

артрит (в том числе ревматоидный);

диабетическая нейропатия;

периферическая нейропатия;

опоясывающий лишай;

радикулопатия;

тазовая боль;

остеоартроз;

боли в пояснице;

аутоиммунные заболевания;

наличие опухолей.

Как лечить хроническую боль

Существует несколько вариантов хронической боли. И нет, не все они сводятся к использованию медикаментов.

Конечно, первый вариант предлагает применение определенных препаратов, которые помогут справиться с проблемой. Однако для лечения хронической боли может быть применена психотерапия.

Также скорректировать болевые ощущения могут помочь изменение образа жизни или физиотерапевтическое вмешательство.

Какие медикаменты могут помочь лечить хроническую боль

Антиконвульсанты. Антидепрессанты. Нестероидные противовоспалительные препараты. Опиоиды. Однако они могут вызывать зависимость и толерантность, поэтому их использование всегда должен контролировать врач и решать, нужно ли вообще их применять. Медицинский каннабис.

Правильное использование препаратов первой линии для лечения нейропатической боли может привести только к частичному уменьшению боли, поэтому распространена комбинированная терапия двумя препаратами из разных классов.

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