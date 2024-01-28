Поради

“Як лікувати хронічний біль та чому він виникає?”

Відповідає
Надь Беата
Надь Беата

лікар-психіатр, медичний психолог

Даніела Долотова, журналістка сайту 28 Січня 2024, 13:00
хронічний біль
Фото: Pexels

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Поради

“Як лікувати хронічний біль та чому він виникає?”
Відповідає
Надь Беата
Надь Беата
лікар-психіатр, медичний психолог

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