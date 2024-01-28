“Як лікувати хронічний біль та чому він виникає?”

У світі, де кожен день приносить нові виклики, біль може стати стіною між звичним життям та людиною. Особливо ускладнюється ситуація, коли він епізодично повторюється, або ж не відступає вже довгий час. У такому разі лікарі вже використовують такий термін як хронічний біль.

Для кожної людини важливо розуміти причини виникнення хронічного болю, адже це крок до ефективної боротьби з ним та повернення до звичного колись життя.

Тому лікарка-психіатриня та медична психологиня Надь Беата розповіла, що може спричинити появу хронічного болю, як його відрізнити від звичайного та як боротись з таким, здавалося звичним, але неприємним і часом небезпечним симптомом.

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Біль є невіддільною частиною життя, оскільки це природна реакція організму на травми, інфекції та хвороби, — говорить Надь Беата.

Попри те, що біль це звичайна реакція організму на зовнішній вплив та хвороби, він має зникати, коли тіло починає повертатись до звичного стану здоров’я. На жаль, так стається не завжди й деколи людина може продовжувати страждати від больового синдрому навіть після того, як його причина зникла.

Тому якщо біль продовжує тривати понад три місяці — необхідно звернутися до спеціаліста, якщо до цього моменту людина ще не зробила це. Адже у неї з’явився хронічний біль, який може з’являтись та зникати, мати постійний характер.

Ігнорувати цю проблему чи відкладати її рішення на потім не варто, адже такий біль може зрештою тривати роками та з’являтись в інших частинах тіла.

Може здаватись, що це лише неприємний фактор, про який можна забути. Проте він може значно вплинути не лише на фізичне здоров’я, але й психічне та призвести до появи депресії, тривоги, втоми, проблем зі сном. Усі ці фактори зрештою можуть підсилити й сам біль.

Цей цикл важко розірвати. Першим кроком буде виявлення та лікування причини.

Які можуть бути причини хронічного болю

мігрень;

інсульт;

травми (зокрема спинного мозку);

фіброміалгія;

артрит (зокрема ревматоїдний);

діабетична нейропатія;

периферична нейропатія;

оперізуючий лишай;

радикулопатія;

тазовий біль;

остеоартроз;

болі в попереку;

аутоімунні захворювання;

наявність пухлин.

Як лікувати хронічний біль

Існує декілька варіантів хронічного болю. І ні, це не всі вони зводяться до використання медикаментів.

Звісно, перший варіант пропонує застосування певних препаратів, які допоможуть побороти проблему. Проте також для лікування хронічного болю може бути застосована психотерапія.

Також скорегувати больові відчуття можуть допомогти зміна способу життя чи фізіотерапевтичні втручання.

Які медикаменти можуть допомогти лікувати хронічний біль

Антиконвульсанти. Антидепресанти. Нестероїдні протизапальні препарати. Опіоїди. Проте вони можуть викликати залежність і толерантність, тому їхнє використання завжди має контролювати лікар та вирішувати, чи потрібно їх взагалі застосовувати. Медичний канабіс.

Правильне використання препаратів першої лінії для лікування нейропатичного болю може призвести лише до часткового зменшення болю, тому поширена комбінована терапія двома препаратами з різних класів.

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