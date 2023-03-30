Сейчас в наибольших изменениях нуждается наша образовательная система. И новые проекты, которые поддерживают школы — необходимость.

Однако для детей учеба — сложный и иногда скучный процесс. Как помочь молодежи Украины в учебе точно знает Александр Педан. Украинский телеведущий на общественный деятель запускает YouTube проект под названием Истории не из учебников.

Истории не из учебников: о чем проект?

Проект Александра Педана реализуется совместно с Учимся Вместе и общественной организацией UMind.

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Здесь в кадре — учителя, ученики, родители и школа, где реализуются идеи и воспитывается элита Украины.

Цель — показывать, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, можно продолжать получать образование и его качественно предоставлять.

Среди героев и героинь — учитель из TikTok Антон Атаманчук из Киева, директор-новатор Олег Слушной из Винницы, Юлия Баланюк, которая в блекаут проводила уроки на улице под супермаркетом, восьмиклассники из Бучи Андрей Яцура и Богдан Макаренко, создавшие проект утилизации строительного мусора в родном городе, педагоги, дети и родители из школы №3 в Чернигове, в которой даже во время осады не прерывался учебный процесс.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что именно История не по учебникам должна стать поддержкой Новой украинской школе и продолжить образовательные реформы.

Одна из составляющих развития образования — системное и целостное продолжение реформы Новая украинская школа, которая поможет воспитывать ответственных граждан, — объяснил Оксен Лисовой.

Истории не из учебников, где каждая — пример несокрушимости: рассказываем о новом проекте Педана / 4 Фотографии

Александр Педан делится, что все девять историй этого проекта — о мужестве и несокрушимости педагогов и учеников, которые в осаде посещали школы, учились и обучали онлайн, пережили переезды и бомбардировки, но пытаются продолжать образовательный процесс.

— На самом деле, сотворцами НУШ и носителями ценностей современного украинского образования являются и проактивные директора школ, и учителя-новаторы, и креативные ученики, а также их родители, которые поддерживают изменения в образовании. Совместно все вместе мы сможем построить Новую украинскую школу как целостную систему, — подчеркнул руководитель проекта Учимся вместе Яркко Ламписелька.

Когда и где смотреть Истории не из учебников

Истории не из учебников знакомят украинцев с Новой украинской школой и показывают, почему реформы образования сверхважные.

Просматривать серии проекта можно на YouTube.

Проект о ценностях образования Истории не из учебников будет выходить с 30 марта каждый четверг в 16:00 на YouTube-канале Педан Может.

Раньше мы рассказывали тебе о проекте Александра Педана, где он знакомит украинцев с отечественными университетами. Об УниверCheck читай в нашем другом материале.

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