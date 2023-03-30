Зараз найбільших змін потребує наша освітня система. І нові проекти, які підтримують школи, — необхідність.

Проте для дітей навчання — складний та іноді нудний процес. Як допомогти молоді України у навчанні точно знає Олександр Педан. Український телеведучий на громадський діяч запускає YouTube-проект під назвою Історії не з підручників.

Історії не з підручників: про що проект?

Проект Олександра Педана реалізується спільно з Навчаємось Разом та громадською організацією UMind.

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Тут у кадрі — вчителі, учні, батьки та школа, де реалізуються ідеї та виховується еліта України. На меті — показувати, що попри важкі обставини можна продовжувати здобувати освіту та її якісно надавати.

Серед героїв та героїнь — вчитель із TikTok Антон Атаманчук з Києва, директор-новатор Олег Слушний з Вінниці, Юлія Баланюк, яка в блекаут проводила уроки на вулиці під супермаркетом, восьмикласники з Бучі Андрій Яцура та Богдан Макаренко, які створили проект утилізації будівельного сміття в рідному місті, педагоги, діти та батьки зі школи № 3 в Чернігові, у якій навіть під час облоги не переривався навчальний процес.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що саме Історія не з підручників має стати підтримкою Новій українській школі та продовжити освітні реформи.

Один зі складників розвитку освіти — системне і цілісне продовження реформи Нова українська школа, яка допоможе виховувати відповідальних громадян, — пояснив Оксен Лісовий.

Історії не з підручників, де кожна — приклад незламності: розповідаємо про новий проект Педана / 4 Фотографії

Олександр Педан ділиться, що усі дев’ять історій цього проекту — про мужність та незламність освітян, які в облозі відвідували школи, навчалися та навчали онлайн, пережили переїзди та бомбардування, але намагаються продовжувати освітній процес.

— Насправді співтворцями НУШ і носіями цінностей сучасної української освіти є і проактивні директори шкіл, і вчителі-новатори, і креативні учні, а також їхні батьки, які підтримують зміни в освіті. Спільно, всі разом ми зможемо збудувати Нову українську школу як цілісну систему, — наголосив керівник проєкту Навчаємось разом Яркко Лампіселька.

Коли та де дивитися Історії не з підручників

Історії не з підручників знайомлять українців з Новою україською школою та показують, чому реформи освіти є надважливими.

Переглядати серії проекту можна на YouTube.

Проект про цінності освіти Історії не з підручників виходитиме з 30 березня щочетверга о 16:00 на YouTube-каналі Педан Може.

Раніше ми розповідали тобі про проект Олександра Педана, в якому він знайомить українців з вітчизняними університетами. Про УніверCheck читай у нашому іншому матеріалі.

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