Не просто восстановиться, а улучшить жизнь — что такое посттравматический рост и как его достичь

В это трудно поверить, но страдание также имеет положительную составляющую. Найти ее бывает сложно, но она точно есть и может помочь человеку самосовершенствоваться.
Во время полномасштабной войны многие украинцы переосмысливают свою жизнь и роль себя в ней. Это способствует посттравматическому росту.
Так считает эксперт по стратегическому маркетингу Ирина Горбунова. Она поделилась с изданием WoMo советами, как преодолеть свои психологические травмы и не только восстановить, но и улучшить свою жизнь.
Посттравматический рост — это положительные изменения человека после тяжелого жизненного кризиса. Этот процесс сопровождается совершенствованием себя, возвращением к полноценной жизни и самое главное — улучшением во многих сферах.
Измерения посттравматического роста:
Следует понимать, что самосовершенствование — это постоянный процесс и тяжелая работа над собой. Перед тем, как улучшать свою жизнь, следует вернуться по крайней мере в докризисное состояние.
Для этого следует обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру и проработать свою травму. Необходимо убедиться в том, что теперь ты находишься в безопасности.
Только после этого можно переходить непосредственно к посттравматическому росту. Эксперт предлагает для этого несколько упражнений:
Даже в самое страшное время наша жизнь продолжается. И в наших силах сделать ее качественной. Поэтому стоит попробовать посмотреть на войну, как шанс изменить себя к лучшему.
В противоположность посттравматическому росту у некоторых людей может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Это опасное хроническое нарушение психического состояния.
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