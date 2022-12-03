Не просто восстановиться, а улучшить жизнь — что такое посттравматический рост и как его достичь

В это трудно поверить, но страдание также имеет положительную составляющую. Найти ее бывает сложно, но она точно есть и может помочь человеку самосовершенствоваться.

Во время полномасштабной войны многие украинцы переосмысливают свою жизнь и роль себя в ней. Это способствует посттравматическому росту.

Так считает эксперт по стратегическому маркетингу Ирина Горбунова. Она поделилась с изданием WoMo советами, как преодолеть свои психологические травмы и не только восстановить, но и улучшить свою жизнь.

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Посттравматический рост

Посттравматический рост — это положительные изменения человека после тяжелого жизненного кризиса. Этот процесс сопровождается совершенствованием себя, возвращением к полноценной жизни и самое главное — улучшением во многих сферах.

Измерения посттравматического роста:

в отношениях — осознание ценности времени, проведенного друг с другом, развитие эмпатии и заботы о родных;

в самооценке — рост уверенности в себе и чувства собственной силы;

в жизненной философии — благодарность за жизнь и пересмотр своих приоритетов.

Как улучшить жизнь после травмы

Следует понимать, что самосовершенствование — это постоянный процесс и тяжелая работа над собой. Перед тем, как улучшать свою жизнь, следует вернуться по крайней мере в докризисное состояние.

Для этого следует обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру и проработать свою травму. Необходимо убедиться в том, что теперь ты находишься в безопасности.

Только после этого можно переходить непосредственно к посттравматическому росту. Эксперт предлагает для этого несколько упражнений:

Регулярно стыкайся со своим страхом — сознательно и контролируемо погружай себя в кризисные обстоятельства, которых ты боишься. Со временем острота тревоги снизится. Однако если ты не уверен(-а), что можешь выполнить это упражнение безопасно, то лучше его практиковать со специалистом.

— сознательно и контролируемо погружай себя в кризисные обстоятельства, которых ты боишься. Со временем острота тревоги снизится. Однако если ты не уверен(-а), что можешь выполнить это упражнение безопасно, то лучше его практиковать со специалистом. Окружи себя положительными людьми, пережившими подобный опыт — позитивные истории поддерживают и вдохновляют на дальнейшие шаги по самосовершенствованию.

— позитивные истории поддерживают и вдохновляют на дальнейшие шаги по самосовершенствованию. Выложи на бумаге свои мысли и чувства — возьми лист, ручку и начни писать все, что испытываешь в этот момент. Затем перечитай строки и выдели ценные мнения, которые можно осознанно проработать.

— возьми лист, ручку и начни писать все, что испытываешь в этот момент. Затем перечитай строки и выдели ценные мнения, которые можно осознанно проработать. Замечай свое развитие и хвали себя — закончи предложение “Я вырос(-ла) в том, что…” Подбадривай себя, ведь это развивает уверенность в своих силах.

— закончи предложение “Я вырос(-ла) в том, что…” Подбадривай себя, ведь это развивает уверенность в своих силах. Построй новые приоритеты и ценности — психологическая травма разрушает убеждения и ориентиры человека. Установи новые и определись, что для тебя важно на этом этапе жизни.

Не только разговаривай, но и действуй — составляй расписание дня, формируй план на неделю и выполняй поставленные задачи. Это однозначно приблизит тебя к желаемому результату.

— составляй расписание дня, формируй план на неделю и выполняй поставленные задачи. Это однозначно приблизит тебя к желаемому результату. Проговори свою историю травмы — перескажи себе вслух событие, которое травмировало тебя, как будто это произошло с другим человеком. Подумай, что он мог бы сделать для того, чтобы преодолеть эту травму и стать сильнее.

— перескажи себе вслух событие, которое травмировало тебя, как будто это произошло с другим человеком. Подумай, что он мог бы сделать для того, чтобы преодолеть эту травму и стать сильнее. Проверь свои убеждения на правдивость — поставь не просто цель, а и продумай шаги по ее достижению. Так постепенно ты поймешь, что твои страхи мнимы, а цели можно достичь.

— поставь не просто цель, а и продумай шаги по ее достижению. Так постепенно ты поймешь, что твои страхи мнимы, а цели можно достичь. Ищи ресурс — для этого можно приобрести метафорически-ассоциативные колоды карт и перебирать их самостоятельно. Рисунки на картах должны вызывать положительные воспоминания, впечатления и эмоции. Их можно записывать в блокнот.

Даже в самое страшное время наша жизнь продолжается. И в наших силах сделать ее качественной. Поэтому стоит попробовать посмотреть на войну, как шанс изменить себя к лучшему.

В противоположность посттравматическому росту у некоторых людей может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Это опасное хроническое нарушение психического состояния.

Читай, у кого может возникнуть ПТСР, какие его симптомы и подвергается ли он лечению.

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