Не просто відновитись, а й покращити життя — що таке посттравматичне зростання та як його досягти

У це важко повірити, але страждання також має позитивну складову. Віднайти її буває складно, але вона точно є й може допомогти людині самовдосконалитись.

Під час повномасштабної війни багато українців переосмислюють своє життя та роль себе в ньому. Це сприяє посттравматичному зростанню.

Так вважає експертка зі стратегічного маркетингу Ірина Горбунова. Вона поділилась з виданням WoMo порадами, як можна подолати свої психологічні травми та не тільки відновити, а й покращити своє життя.

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Посттравматичне зростання

Посттравматичне зростання — це позитивні зміни людини після важкої життєвої кризи. Цей процес супроводжується вдосконаленням себе, поверненням до повноцінного життя та найголовніше — покращенням у багатьох сферах.

Виміри посттравматичного зростання:

у стосунках — цінування часу, проведеного одне з одним, розвиток емпатії та турботи про рідних;

у самооцінці — зростання впевненості в собі та почуття власної сили;

у життєвій філософії — вдячність за життя та перегляд своїх пріоритетів.

Як покращити життя після травми

Варто розуміти, що самовдосконалення — це постійний процес і важка робота над собою. Перед тим, як покращувати своє життя, варто повернутись принаймні до докризового стану.

Для цього потрібно звернутись до психолога, психотерапевта чи психіатра та пропрацювати свою травму. Необхідно переконатись у тому, що відтепер ти перебуваєш у безпеці.

Лише після цього можна переходити безпосередньо до посттравматичного зростання. Експертка пропонує для цього кілька вправ:

Регулярно стикайся зі своїм страхом — свідомо та контрольовано занурюй себе в кризові обставини, яких ти боїшся. З часом гострота тривоги знизиться. Однак якщо ти не впевнений(-а), що можеш виконати цю вправу безпечно, то краще її практикувати зі спеціалістом.

— свідомо та контрольовано занурюй себе в кризові обставини, яких ти боїшся. З часом гострота тривоги знизиться. Однак якщо ти не впевнений(-а), що можеш виконати цю вправу безпечно, то краще її практикувати зі спеціалістом. Оточи себе позитивними людьми, які пережили схожий досвід — позитивні історії підтримують та надихають на подальші кроки зі самовдосконалення.

— позитивні історії підтримують та надихають на подальші кроки зі самовдосконалення. Виклади на папері свої думки та почуття — візьми аркуш, ручку та почни писати все, що відчуваєш у цю мить. Потім перечитай рядки та виділи цінні думки, які можна пропрацювати усвідомлено.

— візьми аркуш, ручку та почни писати все, що відчуваєш у цю мить. Потім перечитай рядки та виділи цінні думки, які можна пропрацювати усвідомлено. Помічай свій розвиток та хвали себе — закінчи речення “Я зріс (зросла) в тому, що…” Підбадьорюй себе, адже це розвиває впевненість у своїх силах.

— закінчи речення “Я зріс (зросла) в тому, що…” Підбадьорюй себе, адже це розвиває впевненість у своїх силах. Вибудуй нові пріоритети та цінності — психологічна травма руйнує переконання та орієнтири людини. Встанови нові та визначся, що для тебе є важливим на цьому етапі життя.

Не тільки розмовляй, а й дій — складай розклад дня, формуй план на тиждень та виконуй поставлені завдання. Це однозначно наблизить тебе до бажаного результату.

— складай розклад дня, формуй план на тиждень та виконуй поставлені завдання. Це однозначно наблизить тебе до бажаного результату. Проговори свою історію травми — перекажи собі вголос подію, яка травмувала тебе, так, ніби це сталось з іншою людиною. Подумай, що б вона могла зробити для того, щоб подолати цю травму та стати сильнішою.

— перекажи собі вголос подію, яка травмувала тебе, так, ніби це сталось з іншою людиною. Подумай, що б вона могла зробити для того, щоб подолати цю травму та стати сильнішою. Перевір свої переконання на правдивість — постав не просто ціль, а й продумай кроки для її досягнення. Так поступово ти зрозумієш, що твої страхи уявні, а мети можна досягти.

— постав не просто ціль, а й продумай кроки для її досягнення. Так поступово ти зрозумієш, що твої страхи уявні, а мети можна досягти. Шукай ресурс — для цього можна придбати метафорично-асоціативні колоди карт та перебирати їх самостійно. Малюнки на картах мають викликати певні позитивні спогади, враження та емоції. Їх можна записувати в блокнот.

Навіть у найстрашніший час наше життя триває. І в наших силах зробити його якісним. Тож варто спробувати подивитись на війну, як на шанс змінити себе на краще.

На противагу посттравматичному зростанню в деяких людей може розвинутись посттравматичний стресовий розлад. Це небезпечне хронічне порушення психічного стану.

Читай, у кого може виникнути ПТСР, які його симптоми та чи піддається він лікуванню.

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