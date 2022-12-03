Не просто відновитись, а й покращити життя — що таке посттравматичне зростання та як його досягти

У це важко повірити, але страждання також має позитивну складову. Віднайти її буває складно, але вона точно є й може допомогти людині самовдосконалитись.
Під час повномасштабної війни багато українців переосмислюють своє життя та роль себе в ньому. Це сприяє посттравматичному зростанню.
Так вважає експертка зі стратегічного маркетингу Ірина Горбунова. Вона поділилась з виданням WoMo порадами, як можна подолати свої психологічні травми та не тільки відновити, а й покращити своє життя.
Посттравматичне зростання — це позитивні зміни людини після важкої життєвої кризи. Цей процес супроводжується вдосконаленням себе, поверненням до повноцінного життя та найголовніше — покращенням у багатьох сферах.
Виміри посттравматичного зростання:
Варто розуміти, що самовдосконалення — це постійний процес і важка робота над собою. Перед тим, як покращувати своє життя, варто повернутись принаймні до докризового стану.
Для цього потрібно звернутись до психолога, психотерапевта чи психіатра та пропрацювати свою травму. Необхідно переконатись у тому, що відтепер ти перебуваєш у безпеці.
Лише після цього можна переходити безпосередньо до посттравматичного зростання. Експертка пропонує для цього кілька вправ:
Навіть у найстрашніший час наше життя триває. І в наших силах зробити його якісним. Тож варто спробувати подивитись на війну, як на шанс змінити себе на краще.
На противагу посттравматичному зростанню в деяких людей може розвинутись посттравматичний стресовий розлад. Це небезпечне хронічне порушення психічного стану.
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