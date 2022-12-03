Психологія

Не просто відновитись, а й покращити життя — що таке посттравматичне зростання та як його досягти

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 22:00
Як налагодити життя після психологічної травми
Фото: Pexels

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