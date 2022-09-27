Одари уютом и теплом: как оформить опекунство над пожилым человеком

Некоторые пожилые люди нуждаются в особой заботе.

Причиной этого могут являться различные болезни, переезд, влияние войны. Поэтому многие украинцы задаются вопросом — как оформить попечительство над пожилым человеком.

Полный список документов, которые нужно собрать, чтобы оформить опеку над пожилым человеком — в материале.

Как оформить опекунство над пожилым человеком: виды услуг

Люди с инвалидностью и пожилые люди в соответствии с индивидуальными потребностями могут получать социальные услуги, в том числе уход на дому, стационарный, дневной, хосписный уход и поддержанное проживание.

Социальные услуги таким людям могут предоставляться как за плату, так и бесплатно.

Безвозмездно такие услуги будут предоставлять лицам с инвалидностью, пожилым людям, которые не способны к самообслуживанию и не имеют родных, которые должны обеспечить им уход и помощь, или родные являются также пожилыми гражданами или лица с инвалидностью.

За плату такие услуги предоставят лицам с инвалидностью, пожилым людям, которые не способны к самообслуживанию и имеют родных, которые должны обеспечить им уход и помощь.

Как оформить опеку над пожилым человеком: пошаговая инструкция

Если у пожилого человека ограничена дееспособность, то в таком случае для него назначается попечитель. А если пожилой человек полностью недееспособен, к нему назначается только опекун.

Если ты хочешь оформить опекунство над пожилым человеком, нужно идти в суд.

Только после того, как в суде этого человека признают недееспособным, ты сможешь оформить опекунство.

Если суд признал такого человека недееспособным, будущему попечителю нужно подать документы в органы опеки.

Как оформить опеку над пожилым человеком: список всех документов

заявление о том, что ты берешь пожилого человека под свое попечительство;

написанная от руки автобиография;

паспорт (также нужно сделать копии первых страниц и страниц с пропиской);

справка из медучреждения, подтверждающая, что опекун — здоровый;

справка о доходах;

если есть свидетельство о браке, его нужно добавить в папку с документами;

согласие каждого члена семьи на совместное проживание;

справка о том, что у тебя не было судимости;

документы о том, что у тебя есть жилплощадь.

После того как ты подашь все эти документы в органы опеки, представители органов в течение следующей недели будут проверять жилищные условия.

Если тебе предоставили право ухаживать за пожилым человеком, то к тебе перейдут все обязанности по снабжению подопечного необходимыми вещами, продуктами и лечением.

Также ты будешь распоряжаться средствами пожилого человека.

Все это ты будешь делать бесплатно, однако государство предоставляет попечителям некоторые льготы.

Как оформить опеку над пожилым человеком и как получить льготы

Сначала ты должен(-на) написать заявление о том, что хочешь получить льготы на попечительство, в районную госадминистрацию.

Кроме нее, собери список необходимых документов:

документ, удостоверяющий личность пожилого человека, за которым ты присматриваешь;

копия карты налогоплательщиков;

если у человека, за которым ты присматриваешь, есть инвалидность, нужно добавить к документам карточку с медицинским заключением;

решение суда о том, что этот человек действительно является недееспособным (можно копию);

решение суда о том, что именно тебя назначили попечителем (можно копию);

копия твоего паспорта (все страницы);

если пожилой человек — ВПЛ, то нужно принести также его справку о взятии на учет.

Если ты хочешь помочь и окутать заботой своего близкого, нуждающегося в этом, то читай, как оформить опекунство над человеком с инвалидностью.

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