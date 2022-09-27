Одари уютом и теплом: как оформить опекунство над пожилым человеком

Некоторые пожилые люди нуждаются в особой заботе.
Причиной этого могут являться различные болезни, переезд, влияние войны. Поэтому многие украинцы задаются вопросом — как оформить попечительство над пожилым человеком.
Полный список документов, которые нужно собрать, чтобы оформить опеку над пожилым человеком — в материале.
Люди с инвалидностью и пожилые люди в соответствии с индивидуальными потребностями могут получать социальные услуги, в том числе уход на дому, стационарный, дневной, хосписный уход и поддержанное проживание.
Социальные услуги таким людям могут предоставляться как за плату, так и бесплатно.
Безвозмездно такие услуги будут предоставлять лицам с инвалидностью, пожилым людям, которые не способны к самообслуживанию и не имеют родных, которые должны обеспечить им уход и помощь, или родные являются также пожилыми гражданами или лица с инвалидностью.
За плату такие услуги предоставят лицам с инвалидностью, пожилым людям, которые не способны к самообслуживанию и имеют родных, которые должны обеспечить им уход и помощь.
Если у пожилого человека ограничена дееспособность, то в таком случае для него назначается попечитель. А если пожилой человек полностью недееспособен, к нему назначается только опекун.
Если ты хочешь оформить опекунство над пожилым человеком, нужно идти в суд.
Только после того, как в суде этого человека признают недееспособным, ты сможешь оформить опекунство.
Если суд признал такого человека недееспособным, будущему попечителю нужно подать документы в органы опеки.
После того как ты подашь все эти документы в органы опеки, представители органов в течение следующей недели будут проверять жилищные условия.
Если тебе предоставили право ухаживать за пожилым человеком, то к тебе перейдут все обязанности по снабжению подопечного необходимыми вещами, продуктами и лечением.
Также ты будешь распоряжаться средствами пожилого человека.
Все это ты будешь делать бесплатно, однако государство предоставляет попечителям некоторые льготы.
Сначала ты должен(-на) написать заявление о том, что хочешь получить льготы на попечительство, в районную госадминистрацию.
Кроме нее, собери список необходимых документов:
Если ты хочешь помочь и окутать заботой своего близкого, нуждающегося в этом, то читай, как оформить опекунство над человеком с инвалидностью.
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