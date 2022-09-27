Огорни затишком і теплом: як оформити опікунство над людиною похилого віку

Деякі люди похилого віку потребують особливого піклування.

Причиною цього можуть бути різноманітні хвороби, переїзд, вплив війни. Тому багато українців цікавляться питанням, як оформити опікунство над людиною похилого віку.

Повний список документів, які потрібно зібрати, щоб оформити опіку над людиною похилого віку — у матеріалі.

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Як оформити опікунство над людиною похилого віку: види послуг

Люди з інвалідністю й особи похилого віку відповідно до індивідуальних потреб можуть отримувати соціальні послуги, серед яких догляд вдома, стаціонарний, денний, хоспісний догляд і підтримане проживання.

Соціальні послуги таким людям можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

Безоплатно такі послуги надаватимуть особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є також громадянами похилого віку чи особами з інвалідністю.

За плату такі послуги нададуть особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Як оформити опіку над людиною похилого віку: покрокова інструкція

Якщо в літньої людини обмежена дієздатність, то в такому разі для неї призначається піклувальник. А якщо людина похилого віку повністю недієздатна, до неї призначається лише опікун.

Якщо ви хочете оформити опікунство над людиною у віці, потрібно йти в суд. Лише після того, коли в суді цю людину визнають недієздатною, ви зможете оформити опікунство.

Якщо суд визнав таку людину недієздатною, майбутньому піклувальнику потрібно подати документи в органи опіки.

Як оформити опіку над людиною похилого віку: список всіх документів

заява про те, що ти береш людину похилого віку під своє опікунство;

написана від руки автобіографія;

паспорт (також потрібно зробити копії перших сторінок і сторінок з пропискою);

довідка з медзакладу, яка затверджує, що опікун — здоровий;

довідка про доходи;

якщо є свідоцтво про шлюб, його теж потрібно додати у папку документів;

згода кожного члена сім’ї на спільне проживання;

довідка про те, що у тебе не було судимості;

документи про те, що у тебе є житлоплоща.

Після того, як ти подаси всі ці документи в органи опіки, представники органів упродовж наступного тижня перевірятимуть житлові умови.

Якщо тобі надали право опікуватися літньою людиною, то до тебе перейдуть усі обов’язки з постачання підопічного необхідними речами, продуктами і лікуванням.

Також ти будеш розпоряджатися коштами літньої людини.

Все це ти робитимеш безкоштовно, однак держава надає піклувальникам певні пільги.

Як оформити опіку над людиною похилого віку і як отримати пільги

Спочатку ти маєш написати заяву про те, що хочеш отримати пільги на опікунство, в районну держадміністрацію.

Крім неї, збери список необхідних документів:

документ, що посвідчує особу людини похилого віку, за якою ти доглядаєш;

копія картки платників податків;

якщо у людини, за якою ти доглядаєш, є інвалідність, потрібно додати до документів картку з медичним висновком;

рішення суду про те, що ця людина справді є недієздатною (можна копію);

рішення суду про те, що саме тебе призначили піклувальником (можна копію);

копія твого паспорта (всі сторінки);

якщо людина похилого віку — ВПЛ, то потрібно принести також її довідку про взяття на облік.

Якщо ти хочеш допомогти та огорнути турботою свого близького, який цього потребує, то читай, як оформити опікунство над людиною з інвалідністю.

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