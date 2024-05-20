Экономия

Как получить субсидию на неотапливаемый сезон 2024-2025 — объясняет Минсоцполитики

Ирина Танасийчук, редактор сайта 20 мая 2024, 07:00
Как получить субсидию
Фото: Pexels

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