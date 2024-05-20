Как получить субсидию на неотапливаемый сезон 2024-2025 — объясняет Минсоцполитики

Уже с мая 2024 украинцы могут оформить субсидию на неотапливаемый сезон. Для отдельных категорий населения она возобновится автоматически, а некоторым придется повторно подать заявление.

Детальнее о том, как получить субсидию на неотапливаемый сезон 2024 рассказали в Министерстве социальной политики.

Кто может оформить субсидию на неотапливаемый сезон и кому нужно возобновить заявление

Летом 2024 украинцы смогут оформить жилищную субсидию на неотапливаемый сезон. В этом году на финансирование этой инициативы правительство выделило 49,9 млрд грн.

Для большинства получателей ее назначат автоматически, если не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйств.

То есть, если человек уже является получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно и никаких дополнительных обращений делать также не нужно.

Пенсионный фонд на основе данных, имеющихся в настоящее время, пересчитает размер субсидии, на которую семья или домохозяйство имеет право.

Но есть определенные категории, кто может получить субсидию только по обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

В частности, с личным обращением в Пенсионный фонд следует обратиться, если:

заявитель арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически зарегистрированных лиц, проживающих в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также необходимо обратиться и особам, имеющим право на выплату, но которым в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

В министерстве также обращают внимание, что даже если заявка была подана в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона, субсидия будет назначена с начала такого сезона.

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