Як отримати субсидію на неопалювальний сезон 2024-2025 — пояснює Мінсоцполітики

Вже з травня 2024 року українці можуть оформити субсидію на неопалювальний сезон. Для окремих категорій населення вона поновиться автоматично, а деяким людям доведеться повторно подати заяву.

Детальніше про те, як отримати субсидію на неопалювальний сезон 2024 розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Хто може оформити субсидію на неопалювальний сезон та кому треба поновити заяву

Влітку 2024 року українці зможуть оформити житлову субсидію на неопалювальний сезон. На цьогорічне фінансування цієї ініціативи уряд виділив 49,9 млрд грн.

Для більшості отримувачів її призначать автоматично, якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств.

Тобто якщо людина вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно.

Пенсійний фонд на основі даних, які наразі має, перерахує розмір субсидії, на яку родина або домогосподарство має право.

Але є певні категорії, хто може отримати субсидію лише за зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, з особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично зареєстрованих осіб, що проживають у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

У міністерстві також звертають увагу, що навіть якщо заявка була подана протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, субсидію буде призначено з початку такого сезону.

А ще ми розповідали, як отримати субсидію через додаток Дія.

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