Економія

Як отримати субсидію на неопалювальний сезон 2024-2025 — пояснює Мінсоцполітики

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 20 Травня 2024, 07:00
Як отримати субсидію
Фото: Pexels

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