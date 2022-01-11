Как самостоятельно сменить поставщика газа — пошаговая инструкция

Каждый украинец может выбрать своего поставщика газа. С лета 2020 года, когда в Украине заработал рынок газа, государство перестало регулировать его цену.

Поэтому каждый поставщик сам решает, сколько гривен за кубометр должен платить потребитель.

Ты сам можешь ознакомиться с условиями и ценами разных поставщиков, выбрать подходящего для тебя и легко его сменить.

Поменять поставщика можно на сайте Нефтегаза Украины. Мы расскажем, как это сделать.

Заполнить форму заявки Следует указать свои данные, данные об объекте газоснабжения и ЭИС-код.



ЭИС-код — это персональный газовый номер объекта газоснабжения (точки учета), содержащий 16 символов.



Затем нажать “сформировать файл” и через несколько минут вы получите заполненную заявку.

Подпишите форму заявки Можно выбрать КЭП — квалифицированную электронную подпись или подпись от руки.



Следует отметить, если ты используешь КЭП, то не нужно загружать само заявление ИНН. Загрузить документы Общий список документов таков: подписанное заявление, ИНН, право собственности, согласие совладельцев. Получить номер заявки и контролировать статус С помощью номера заявки или ЭИС на сайте можно контролировать статус обработки заявки. Новый поставщик Твоя заявка и документы попадают на проверку, затем подается запрос на подключение. Когда все будет выполнено, статус заявки изменится на “завершено”.



Если возникнут какие-либо дополнительные вопросы, тебе об этом сообщат.

Также сменить поставщика газа можно в отделениях партнеров Сбербанк, ПУМБ, ТАС, Новая Почта, Идея Банк.

А также быстро и удобно это можно сделать с помощью Приват24. Вот простая видеоинструкция.

Цена на газ может значительно отличаться в зависимости от поставщика.

Помесячный тариф на газ в Украине на январь 2022

Еще нужно внимательно смотреть в свои коммунальные платежки, ведь поставщика газа могут сменить вместо тебя. Ранее мы рассказывали, что такое поставщик последней надежды и что делать, если ты попал к нему.