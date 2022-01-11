Как самостоятельно сменить поставщика газа — пошаговая инструкция

Каждый украинец может выбрать своего поставщика газа. С лета 2020 года, когда в Украине заработал рынок газа, государство перестало регулировать его цену.
Поэтому каждый поставщик сам решает, сколько гривен за кубометр должен платить потребитель.
Ты сам можешь ознакомиться с условиями и ценами разных поставщиков, выбрать подходящего для тебя и легко его сменить.
Поменять поставщика можно на сайте Нефтегаза Украины. Мы расскажем, как это сделать.
Следует указать свои данные, данные об объекте газоснабжения и ЭИС-код.ЭИС-код — это персональный газовый номер объекта газоснабжения (точки учета), содержащий 16 символов.Затем нажать “сформировать файл” и через несколько минут вы получите заполненную заявку.
Можно выбрать КЭП — квалифицированную электронную подпись или подпись от руки.Следует отметить, если ты используешь КЭП, то не нужно загружать само заявление ИНН.
Общий список документов таков: подписанное заявление, ИНН, право собственности, согласие совладельцев.
С помощью номера заявки или ЭИС на сайте можно контролировать статус обработки заявки.
Твоя заявка и документы попадают на проверку, затем подается запрос на подключение. Когда все будет выполнено, статус заявки изменится на “завершено”.Если возникнут какие-либо дополнительные вопросы, тебе об этом сообщат.
Также сменить поставщика газа можно в отделениях партнеров Сбербанк, ПУМБ, ТАС, Новая Почта, Идея Банк.
А также быстро и удобно это можно сделать с помощью Приват24. Вот простая видеоинструкция.
Цена на газ может значительно отличаться в зависимости от поставщика.
Помесячный тариф на газ в Украине на январь 2022
Еще нужно внимательно смотреть в свои коммунальные платежки, ведь поставщика газа могут сменить вместо тебя. Ранее мы рассказывали, что такое поставщик последней надежды и что делать, если ты попал к нему.