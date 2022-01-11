Як самостійно змінити постачальника газу — покрокова інструкція

Кожен українець може обрати свого постачальника газу. Від літа 2020 року, коли в Україні запрацював ринок газу, держава перестала регулювати його ціну.

Тому кожен постачальник сам вирішує, скільки гривень за кубометр має платити споживач.

Ти сам(-а) можеш ознайомитися з умовами та цінами різних постачальників і обрати того, який підходить тобі, та легко його змінити.

Змінити постачальника можна на сайті Нафтогазу України. Ми розповімо тобі, як це зробити.

Заповнити форму заявки Треба вказати свої дані, дані про об’єкт газопостачання та ЕІС-код.



ЕІС-код — це персональний газовий номер об’єкта газопостачання (точки обліку), який містить 16 символів.



Потім натиснути “сформувати файл”, і за кілька хвилин ти отримаєш заповнену заявку. Підпиши форму заявки Можна обрати КЕП — кваліфікований електронний підпис або підпис від руки.



Варто зазначити, якщо ти використовуєш КЕП, то не потрібно завантажувати саму заяву ІПН. Завантажити документи Загальний список документів такий: підписана заява, ІПН, право власності, згода співвласників. Отримати номер заявки та контролювати статус За допомогою номера заявки чи ЕІС-коду на сайті можна контролювати статус обробки заявки. Новий постачальник Твоя заявка та документи потрапляють на перевірку. Потім подається запит на підключення. Коли все буде виконано, статус заявки зміниться на “завершено”.



Якщо виникнуть якісь додаткові питання, тобі про це повідомлять.

Також змінити постачальника газу можна у відділеннях партнерів Ощадбанк, ПУМБ, ТАС, Нова Пошта, Ідея Банк.

А також швидко і зручно це можна зробити за допомогою Приват24. Ось проста відеоінструкція.

Ціна на газ може сильно відрізнятися залежно від постачальника.

Помісячний тариф на газ в Україні на січень 2022

Ще треба уважно дивитися у свої комунальні платіжки, адже постачальника газу можуть змінити за вас. Раніше ми розповідали, що таке постачальник останньої надії та що робити, якщо ти потрапив до нього.