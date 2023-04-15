Ищешь работу – попадаешь в рабство. Как война повлияла на торговлю людьми и что делать украинцам

Полномасштабная война повлекла за собой массовый выезд украинцев за границу. В поисках спасения и убежища они стали очень уязвимыми, а в результате — легкими жертвами для организованных групп по эксплуатации людей.

Согласно исследованию, проведенному Международной организацией по миграции относительно уязвимости украинцев к ситуациям торговли людьми в условиях войны, каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за рубежом.

Но очень часто хорошая картинка работы и высокие зарплаты за рубежом – это билет не в счастливое будущее, а в трудовое рабство и не только.

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Какие бывают формы рабства

Обычно осведомленность людей в этой теме сводится только к стереотипному мышлению, поэтому рабство преимущественно ассоциируют только с сексуальной эксплуатацией.

В то время как оно имеет разные формы: трудовая эксплуатация, принудительное попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах, изъятие человеческих органов и его другие виды.

Также выделяют вид эксплуатации – домашнее прислуживание. Это преимущественно бесплатное использование украинцев и украинок для домашней работы. Оно часто сопровождается насилием и ограничениями многочисленных прав.

Украинцев чаще используют для работы на строительстве, в сельском, домашнем хозяйстве или сфере услуг. Преимущественно людей продают в России, странах ЕС, Турции и т.д.

С войной встала актуальная тема о принудительной депортации украинских детей в Россию.

По данным государственного портала Дети войны, за период полномасштабной войны по состоянию на 3 апреля 2023 депортированных несовершеннолетних — более 19 тысяч. Это делается в основном для поднятия генофонда, усыновления, а также дальнейшей трудовой эксплуатации.

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Виды сценариев торговли людьми

Существует множество видов ловушек, через которые можно стать жертвой человеческой торговли. Эксперт по противодействию торговле людьми Каритасу Украины Игорь Тридуб отмечает наиболее распространенных сценариях:

поиск трудоустройства и отзывы на любую работу;

момент поселения за границей, когда псевдоволонтеры говорят, что хотят помочь, а на самом деле стремятся извлечь выгоду;

трансфер за границу, ведь можно оказаться не в том месте, которое было заявлено или скажут, что это было бесплатно, а по приезду попросят отрабатывать деньги.

К тому же, после начала полномасштабной войны России против Украины был зафиксирован резкое увеличение случаев торговли людьми. Об этом сказала генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид в своем интервью немецкой газете Die Welt.

По ее словам, с начала войны на 600% увеличилось онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей, а также возросло количество случаев торговли беременными женщинами.

Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и часто имеют психологические травмы в результате войны, – рассказала руководитель организации.

Очень усложняет ситуацию то, что убегающие от войны украинцы часто не осведомлены о проблеме торговли людьми. Руководитель программ по предотвращению торговли людьми Каритаса Украины Наталья Голинская говорит, что стать жертвой может любой независимо от образования, осведомленности в вопросах рабства или знания языков.

— С началом полномасштабного вторжения ситуация с соблюдением прав человека катастрофически ухудшилась. Война влечет за собой массовый выезд украинцев за границу. Они уязвимы, а уязвимость — это тот фактор, который делает их легкими жертвами организованных групп по эксплуатации людей, — заключает эксперт Наталья Голинская.

Как обезопасить себя

Прежде нужно тщательно проверять работу, знакомых или место куда вы планируете ехать.

Наталья Голинская также добавляет, что в условиях войны не всегда действуют общеизвестные правила: проверять номер машины, в которую садишься, никому не доверять паспорт, знать контакты посольства, работодателя. В состоянии уязвимости украинские беженцы этого не делают.

Еще один из путей для противодействия торговле людьми – это информационный.

Поэтому, чтобы предотвращать попадание в рабство в Telegram был создан чат-бот Оставайся в безопасности. Там постоянно работают операторы, отвечающие на все важные вопросы.

Также распространено и распространение открыток с советами безопасного пересечения границы и предотвращения попадания в ситуации торговли людьми. Такую инициативу устроила организация Украины – Каритас.

Понять, что вы или ваши знакомые попали в ситуацию, связанную с торговлей людьми, все же можно. Ее можно обнаружить по определенным признакам:

у вас забрали паспорт и другие документы;

вас лишали свободного передвижения и общения с родным;

вам угрожали, избивали или насиловали, издевались или оказывали психологическое давление;

вас заставляли выполнять работу, которой не хотели заниматься, применяя насилие;

вас заставляли отрабатывать вымышленные долги;

у вас отсутствовала возможность по собственному желанию бросить работу;

вас заставляли работать сверхурочно;

вас против воли использовали в вооруженном конфликте.

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