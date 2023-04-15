Ищешь работу – попадаешь в рабство. Как война повлияла на торговлю людьми и что делать украинцам

Полномасштабная война повлекла за собой массовый выезд украинцев за границу. В поисках спасения и убежища они стали очень уязвимыми, а в результате — легкими жертвами для организованных групп по эксплуатации людей.
Согласно исследованию, проведенному Международной организацией по миграции относительно уязвимости украинцев к ситуациям торговли людьми в условиях войны, каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за рубежом.
Но очень часто хорошая картинка работы и высокие зарплаты за рубежом – это билет не в счастливое будущее, а в трудовое рабство и не только.
Обычно осведомленность людей в этой теме сводится только к стереотипному мышлению, поэтому рабство преимущественно ассоциируют только с сексуальной эксплуатацией.
В то время как оно имеет разные формы: трудовая эксплуатация, принудительное попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах, изъятие человеческих органов и его другие виды.
В то время как оно имеет разные формы: трудовая эксплуатация, принудительное попрошайничество, вовлечение в преступную деятельность, использование в вооруженных конфликтах, изъятие человеческих органов и его другие виды.
Также выделяют вид эксплуатации – домашнее прислуживание. Это преимущественно бесплатное использование украинцев и украинок для домашней работы. Оно часто сопровождается насилием и ограничениями многочисленных прав.
Украинцев чаще используют для работы на строительстве, в сельском, домашнем хозяйстве или сфере услуг. Преимущественно людей продают в России, странах ЕС, Турции и т.д.
С войной встала актуальная тема о принудительной депортации украинских детей в Россию.
С войной встала актуальная тема о принудительной депортации украинских детей в Россию.
По данным государственного портала Дети войны, за период полномасштабной войны по состоянию на 3 апреля 2023 депортированных несовершеннолетних — более 19 тысяч. Это делается в основном для поднятия генофонда, усыновления, а также дальнейшей трудовой эксплуатации.
Существует множество видов ловушек, через которые можно стать жертвой человеческой торговли. Эксперт по противодействию торговле людьми Каритасу Украины Игорь Тридуб отмечает наиболее распространенных сценариях:
К тому же, после начала полномасштабной войны России против Украины был зафиксирован резкое увеличение случаев торговли людьми. Об этом сказала генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид в своем интервью немецкой газете Die Welt.
По ее словам, с начала войны на 600% увеличилось онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей, а также возросло количество случаев торговли беременными женщинами.
Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и часто имеют психологические травмы в результате войны, – рассказала руководитель организации.
Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и часто имеют психологические травмы в результате войны, – рассказала руководитель организации.
Очень усложняет ситуацию то, что убегающие от войны украинцы часто не осведомлены о проблеме торговли людьми. Руководитель программ по предотвращению торговли людьми Каритаса Украины Наталья Голинская говорит, что стать жертвой может любой независимо от образования, осведомленности в вопросах рабства или знания языков.
— С началом полномасштабного вторжения ситуация с соблюдением прав человека катастрофически ухудшилась. Война влечет за собой массовый выезд украинцев за границу. Они уязвимы, а уязвимость — это тот фактор, который делает их легкими жертвами организованных групп по эксплуатации людей, — заключает эксперт Наталья Голинская.
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Прежде нужно тщательно проверять работу, знакомых или место куда вы планируете ехать.
Наталья Голинская также добавляет, что в условиях войны не всегда действуют общеизвестные правила: проверять номер машины, в которую садишься, никому не доверять паспорт, знать контакты посольства, работодателя. В состоянии уязвимости украинские беженцы этого не делают.
Еще один из путей для противодействия торговле людьми – это информационный.
Еще один из путей для противодействия торговле людьми – это информационный.
Поэтому, чтобы предотвращать попадание в рабство в Telegram был создан чат-бот Оставайся в безопасности. Там постоянно работают операторы, отвечающие на все важные вопросы.
Также распространено и распространение открыток с советами безопасного пересечения границы и предотвращения попадания в ситуации торговли людьми. Такую инициативу устроила организация Украины – Каритас.
Понять, что вы или ваши знакомые попали в ситуацию, связанную с торговлей людьми, все же можно. Ее можно обнаружить по определенным признакам:
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