Потерялись или украли? Как восстановить водительские права в Украине

Бывает много ситуаций, из-за которых нужно восстанавливать водительские права. Чаще всего водители теряют свои удостоверения или же становятся жертвами грабителя.

Конечно, можно написать заявление в полицию. Но шансы, что пропавшие права найдут — очень малы. Гораздо быстрее и проще восстановить их. А как это сделать, какие документы понадобятся и во сколько это обойдется, читай в материале.

Как восстановить водительские права в Украине: если потерялись или украли

Восстановить утраченное или украденное удостоверение можно через Территориальный сервисный центр МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя. Там следует предъявить свои документы и сообщить о факте утраты.

Список документов, которые следует предъявить в сервисном центре, отличается в зависимости от причины потери. Так, если ты просто потерял (-а) свое водительское удостоверение, предоставь следующие документы:

Паспорт

Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

Медицинская справка

Если права кто-то украл, сначала следует обратиться в полицию с заявлением о краже и получить справку об этом. Только потом можно идти в сервисный центру МВД и предоставить документы:

Паспорт

Копию ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

Медицинскую справку

Справка из полиции о факте кражи

Срок выполнения услуги составляет 5 рабочих дней.

Стоимость восстановления водительского удостоверения

Независимо от того, потерялись твои предыдущие права или их украли, цена за восстановление прав фиксированная — 270 гривен.

Однако, если ты планируешь забирать удостоверения не в сервисном центре МВД, а на почте, то цена вырастет. Так, за доставку Укрпочтой или курьером конечная стоимость может вырасти до 294 грн.

Но чтобы восстанавливать права, сначала их нужно получить. Мы рассказали, какие новые правила для получения водительских прав в Украине.

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